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Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из бассейна

Дочь лидера «Нирваны» Курта Кобейна, художница и музыкант Фрэнсис Бин Кобейн показала сексуальное фото из бассейна. На снимке можно рассмотреть татуировку на спине молодой женщины.

Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из бассейна

Поклонникам понравилась фотография 25-летней красавицы, единственной дочери Курта Кобейна и Кортни Лав. В ее адрес полетело немало теплых слов и пожеланий.

Известно, что на следующей неделе Фрэнсис Бин Кобейн отметит 26-летие. В свое время она работала стажером в издании Rolling Stone. Ей предлагали сыграть главную героиню в постановке Тима Бертона «Алиса в Стране чудес», но ради поступления в университет она отказалась от этого интересного предложения.

Восемь лет назад публике впервые были представлены картины Фрэнсис Бин Кобейн, а в прошлом году она стала лицом одного из модных брендов. Все думали, что в отличие от знаменитого отца ее деятельность не будет связана с вокалом, но недавно она решила отличиться и в этой сфере, выложив в Сети небольшой ролик. Она спела под гитару лирическую песню, показав хорошие вокальные данные, чем удостоилась сравнения с Куртом Кобейном.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:45
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