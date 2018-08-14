Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из бассейна

Поклонникам понравилась фотография 25-летней красавицы, единственной дочери Курта Кобейна и Кортни Лав. В ее адрес полетело немало теплых слов и пожеланий.Известно, что на следующей неделе Фрэнсис Бин Кобейн отметит 26-летие. В свое время она работала стажером в издании Rolling Stone. Ей предлагали сыграть главную героиню в постановке Тима Бертона «Алиса в Стране чудес», но ради поступления в университет она отказалась от этого интересного предложения.Восемь лет назад публике впервые были представлены картины Фрэнсис Бин Кобейн, а в прошлом году она стала лицом одного из модных брендов. Все думали, что в отличие от знаменитого отца ее деятельность не будет связана с вокалом, но недавно она решила отличиться и в этой сфере, выложив в Сети небольшой ролик. Она спела под гитару лирическую песню, показав хорошие вокальные данные, чем удостоилась сравнения с Куртом Кобейном.