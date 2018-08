В Сети появились первые «живые» снимки нового седана Lynk & Co 03

Бренд Lynk & Co представляет собой совместный проект компаний Volvo и Geely. Фирмы создали его в 2016 году. В конце июля в Сеть выложили первые официальные фото Lynk & Co. На сегодняшний день только два транспортных средства были выпущены брендом Lynk & Co. На подходе уже третье его творение. В отличие прототипа Lynk & Co 03 получил прочие бампера, спойлер, немного изменённые диски. Авто построено на платформе CMA, являющейся совместной разработкой Volvo и Geely. Под капотом седана должен размещаться бензиновый 1,5-литровый мотор на 156 л.с. Для кроссоверов предлагается 1,5-литровый мотор на 179 л.с., 2,0-литровый мотор на 190 л.с.Lynk & Co на сегодняшний день выпускает, а также продает свои авто только в КНР. Совсем скоро они планируют наладить производство на бельгийском заводе. Эти модели могут также появиться в РФ.