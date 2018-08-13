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В Сети появились первые «живые» снимки нового седана Lynk & Co 03

В Сеть выложили фото седана Lynk & Co 03. Премьера данного транспортного средства запланирована на сентябрь.

В Сети появились первые «живые» снимки нового седана Lynk & Co 03


Бренд Lynk & Co представляет собой совместный проект компаний Volvo и Geely. Фирмы создали его в 2016 году. В конце июля в Сеть выложили первые официальные фото Lynk & Co. На сегодняшний день только два транспортных средства были выпущены брендом Lynk & Co. На подходе уже третье его творение. В отличие прототипа Lynk & Co 03 получил прочие бампера, спойлер, немного изменённые диски. Авто построено на платформе CMA, являющейся совместной разработкой Volvo и Geely. Под капотом седана должен размещаться бензиновый 1,5-литровый мотор на 156 л.с. Для кроссоверов предлагается 1,5-литровый мотор на 179 л.с., 2,0-литровый мотор на 190 л.с.

Lynk & Co на сегодняшний день выпускает, а также продает свои авто только в КНР. Совсем скоро они планируют наладить производство на бельгийском заводе. Эти модели могут также появиться в РФ.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:35
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