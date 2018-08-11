АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Поклонники считают, что семье Таты и Валеры Блюменкранц пришел конец

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц поженились почти полтора года назад и с тех пор производили впечатление очень любящей и благополучной семьи. Супруги души не чаяли в своей маленькой дочери Беатрисе, а также регулярно устраивали красивые совместные фотосессии.

Зрители реалити-шоу восторгались молодыми родителями и их малышкой, а также верили в то, что они станут одними из тех немногих выпускников телестройки, которые сумели создать в периметре крепкую семью.

Поклонники считают, что семье Таты и Валеры Блюменкранц пришел конец

Но, судя по всему, этого не бывать и счастливой семейной жизни Блюменкранцев пришел конец. По крайней мере, пользователи Сети считают, что именно об этом свидетельствуют последние несколько постов в микроблоге у Таты.

Так, вчера девушка опубликовала свой снимок, сделанный во время одной из своих многочисленных фотосессий, и оставила к нему весьма лаконичный комментарий на английском языке.

Поклонники считают, что семье Таты и Валеры Блюменкранц пришел конец

«The End», - написала молодая мама.

Она не уточнила, чему конкретно в ее жизни пришел конец, что очень насторожило поклонников. Они стали самостоятельно предполагать, что же именно случилось у Таты и решили, что она сильно повздорила с супругом. Это подтверждает и долгое отсутствие их совместных фотографий в Сети.

Поклонники считают, что семье Таты и Валеры Блюменкранц пришел конец

А сегодня бывшая звезда «Дома-2» еще больше подтвердила мысли фанатов, опубликовав не менее грустный пост.

«Моя самая главная радость в жизни! Мой золотой ребеночек, моя самая красивая на свете. Все остальное должно быть неважно, мы вместе навсегда», - написала она.

Подписчики тут же стали задавать вопросы по поводу Валеры, но та не стала отвечать на них.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 22:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники считают, что семье Таты и Валеры
Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны
В Китае женщина чуть не попала в ДТП после
Ученые создали искусственную огнестойкую
Киноленту "Безумный Макс" назвали лучшей
Принц Гарри вынужден поехать в Ботсвану без Меган
Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования
Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора,
Смартфоны Samsung продают на eBay с большой
По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является
В NASA разрабатывают робота для поиска
Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого
Hyundai возглавил российский топ популярных
Поклонники Волочковой осудили балерину за
Ученые назвали место для выживания людей в случае
Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые
Найдены следы столкновения Солнечной системы с
Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется
Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple
Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей
Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий
Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»
Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими
Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
Эксперты составили ТОП-8 лучших кроссоверов
Любовь Толкалина поделилась с поклонниками
Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области
Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого
Охотник за призраками рассказал об ужасах
Просмотреть все новости