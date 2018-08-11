Поклонники считают, что семье Таты и Валеры Блюменкранц пришел конец

«The End», - написала молодая мама.

«Моя самая главная радость в жизни! Мой золотой ребеночек, моя самая красивая на свете. Все остальное должно быть неважно, мы вместе навсегда», - написала она.

Зрители реалити-шоу восторгались молодыми родителями и их малышкой, а также верили в то, что они станут одними из тех немногих выпускников телестройки, которые сумели создать в периметре крепкую семью.Но, судя по всему, этого не бывать и счастливой семейной жизни Блюменкранцев пришел конец. По крайней мере, пользователи Сети считают, что именно об этом свидетельствуют последние несколько постов в микроблоге у Таты.Так, вчера девушка опубликовала свой снимок, сделанный во время одной из своих многочисленных фотосессий, и оставила к нему весьма лаконичный комментарий на английском языке.Она не уточнила, чему конкретно в ее жизни пришел конец, что очень насторожило поклонников. Они стали самостоятельно предполагать, что же именно случилось у Таты и решили, что она сильно повздорила с супругом. Это подтверждает и долгое отсутствие их совместных фотографий в Сети.А сегодня бывшая звезда «Дома-2» еще больше подтвердила мысли фанатов, опубликовав не менее грустный пост.Подписчики тут же стали задавать вопросы по поводу Валеры, но та не стала отвечать на них.