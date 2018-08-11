Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple Watch 4

Новые гаджеты между собой отличаются дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что устройство Galaxy Watch выйдет в начале сентября. Дисплей данной модели увеличится на 1,2 дюйма, а его разрешение составит 360 на 360 пикселей. Покрытие Gorilla Glass DX + защитит экран от повреждений и царапин. В качестве чипа выступит Exynos 9110, который применяют во многих смартфонах Samsung. Пользователи смогут погружаться с часами на руках в воду глубиной до 50 метров.Apple Watch Series 4 от корейского «собрата» отличается технологией сканирования лица. Также производитель решил использовать дополнительные сенсоры, чтобы получать данные о давлении и температуре тела. В остальном «умные» часы имеют такие же функции как Samsung Galaxy Watch.