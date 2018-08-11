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Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple Watch 4

Эксперты сравнил «умные» часы Samsung Galaxy Watch и Apple Watch 4. Обе эти модели представят пользователям осенью текущего года.

Новые гаджеты между собой отличаются дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что устройство Galaxy Watch выйдет в начале сентября. Дисплей данной модели увеличится на 1,2 дюйма, а его разрешение составит 360 на 360 пикселей. Покрытие Gorilla Glass DX + защитит экран от повреждений и царапин. В качестве чипа выступит Exynos 9110, который применяют во многих смартфонах Samsung. Пользователи смогут погружаться с часами на руках в воду глубиной до 50 метров.

Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple Watch 4


Apple Watch Series 4 от корейского «собрата» отличается технологией сканирования лица. Также производитель решил использовать дополнительные сенсоры, чтобы получать данные о давлении и температуре тела. В остальном «умные» часы имеют такие же функции как Samsung Galaxy Watch.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
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