Дебютировал гоночный спорткар Ford Mustang для серии NASCAR

Также установлено, что новая модель гоночного Ford Mustang выполнена в рамках празднования 10-миллионного экземпляра легендарного автомобиля. Презентация проходила под чутким руководством трехкратного чемпиона NASCAR Sprint Cup. Даже при демонстрации внешнего вида, до сих пор остаются засекреченными основные технические параметры новинки. Но уже совсем скоро разработчики пообещали полностью продемонстрировать все достоинства гоночного экземпляра Ford Mustang.Уже в 2019 году выпущенный уникальный вариант сможет принять участие в официальных гонках, показав все свои возможности. Важно отметить, что данный автомобиль ранее уже принимал участие в подобных гонках, однако в нынешнем случае речь идет о дебюте, так как будет использоваться в самой высшей категории. Также нужно понимать, что гоночный вариант Ford Mustang не удастся приобрести в качестве серийного автомобиля, а потому поклонники марки могут лишь следить за успехами со стороны.