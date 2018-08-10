Мама Тимати по-тихому ненавидит Анастасию Решетову

Симона Юнусова встала на защиту Анастасии Решетовой, когда ту жестко раскритиковала Ксения Собчак. Но прошло некоторое время, и фанаты Тимати поняли, что в отношениях потенциальной свекрови и невестки не все так гладко и хорошо.Основанием для выводов стал пост Решетовой с ее размышлениями о карьере и творческих успехах. Кто-то в Сети критически отнесся к этому высказыванию и заявил, что весь успех модели базируется на популярности, заработанной Тимати. А сама она, мол, ничего особенного и не добилась в своей жизни.И вот оказалось, что именно этот комент «лайкнула» Симона Юнусова.Поклонники сразу решили, что мать Тимати втайне ненавидит Анастасию Решетову, считая ее недостойной своего сына. Этот «лайк» стал первым проявлением ее истинных чувств к модели, которую она никогда не воспринимала всерьез.«Лайки» в Сети подчас более красноречивы, чем откровенные высказывания. Например, под снимком Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова кто-то признался, как сильно примелькалась публике эта поющая теледива. И когда Алла Пугачева поставила под этим коментом «лайк», все решили, что она ревнует бывшего супруга к выскочке из «Дома-2».