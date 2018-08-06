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Ким Кардашьян начала активно заниматься в спортзале в ответ на критику Тайсона Бекфорда

Если еще совсем недавно Ким Кардашьян совершенно не реагировала на критику в свой адрес, то с недавнего времени все изменилось. Вместе с тем, звезда реалити-шоу Тайсон Бекфорд является геем, а потому не может адекватно оценить ее женские качества.

Вся суть спора между двумя известными личностями заключалась в том, что Тайсон Бекфорд считал, что фигура Ким Кардашьян сформирована без каких-либо физических усилий и занять. Вместе с тем, сама модель доказала обратное и демонстративно стала посещать спортзал, где продолжает формировать свою изящную фигуру. Более того, Бекфорд настаивал на позиции в том, что формы Ким Кардашьян являются исключительно результатом работы опытного хирурга.

Ким Кардашьян начала активно заниматься в спортзале в ответ на критику Тайсона Бекфорда


В связи с этим, на официальной странице модели в социальной сети все чаще можно увидеть кадры посещения спортзала. Именно таким образом девушка решила отреагировать на неловкие обвинения, которые только лишь усугубляют данный спорт. Некоторые внимательные подписчики, разбирающиеся в подобных тренировках, стали выявлять ошибки в названиях упражнений, но даже несмотря на это, Ким Кардашьян уверенно настаивает на своей позиции и не намерена сдавать обороты.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:30
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