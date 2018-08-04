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В России успешно протестирована антикреновая система для морских судов

Разработчики из российской компании «МСС» в конце прошлого месяца провели успешные испытания антикреновой системы, которая предназначена для морских судов. Она позволяет снизить крен корабля при погрузочно-разгрузочных работах, а также уменьшить качку судна в море.

В России успешно протестирована антикреновая система для морских судов


Крен и качка борта судна негативно сказываются на экипаже и корабле в целом. Также эти явления плохо влияют на точность боевых систем и даже способны привести к перевороту корабля. Таким образом, для решения этих проблем инженеры создали специальную систему «успокоения».

Суть работы системы заключается в двух цистернах. В зависимости от стороны, в которую наклоняется судно, в одну цистерну нагнетается воздух, чтобы он вытеснил воду во вторую бочку. По словам разработчиков технологии, антикреновая система отлично подойдет для освобождения из ледовой ловушки, поскольку с ее помощью экипаж корабля способен создать необходимую качку для движения в таких условиях.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге проводилось испытание аппаратных и программных компонентов технологии. В специальном симуляторе на датчики подавались искусственные крен, дифферент и т.д. Инженерам пришлось вносить некоторые коррективы в работу системы, однако в целом испытания прошли хорошо.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:00
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