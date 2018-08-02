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Михаил Сироткин: «Для нас важна выгода «Газпрома»

Как департамент по управлению корпоративными затратами газовой корпорации опускает цены у контрагентов.

«Газпром» уже много лет вплотную занимается сокращением и оптимизацией своих расходов. Поиском новых форм, методов и инструментов по экономии средств в газовой монополии занимается департамент по управлению корпоративными затратами, которым руководит Михаил Сироткин.
Михаил Сироткин: «Для нас важна выгода «Газпрома»

Когда в 2009 году Сироткин возглавил тендерный комитет «Газпрома», он насчитывал 14 человек. Однако новый руководитель сумел сделать работу этой структуры столь эффективной, что со временем она была преобразована в департамент по управлению корпоративными затратами, а штат увеличился до 140 человек.

Готовя для монополии любую закупку товаров или услуг, сотрудники подразделения Сироткина сравнивают цены на рынке, находят лучшую по соотношению цена-качество, и уже отталкиваясь от этой минимальной цены объявляют тендер, чтобы цена стала еще ниже. И только эта цифра вписывается в договор «Газпрома» с победителем конкурентной закупки.

В среднем каждый год газовая монополия проводит около 7,5 тысяч закупок. И каждой из них, начиная от канцелярских принадлежностей и заканчивая магистральными трубами, предшествует огромная и кропотливая работа сотрудников департамента по изучению рынка.

«Работа, которая осуществляется моими сотрудниками, это очень большое исследование большого количества рынков, деловой практики и лучших практик в любых областях», - говорит Михаил Сироткин.

«Даже если взять тот самый инструмент конкурентных закупок, который мы активно применяем, пока мы не будем видеть максимально выгодную цену для «Газпрома», мы будем предпринимать все предусмотренные и дозволенные законом шаги, в том числе и отменузакупок, и объявление параллельных закупок, объявление после отмены еще одних закупок, уменьшение цены по той же закупке, и так далее, пока мы не увидим для себя действительно выгодную цену. Это очень многих нервирует, не нравится, но мы это будем делать всегда. Закон это позволяет. Для нас важна выгода «Газпрома» - продолжает Сироткин.

В результате такого подхода корпорация ежегодно экономит сотни миллиардов рублей. При этом сотрудники департамента по управлению затратами получают не проценты от сэкономленных денег, а обычную зарплату и - время от времени - премии. Кстати, зарплаты, по словам Сироткина, большими назвать нельзя, в других компаниях специалисты подобного профиля получают значительно больше. А с учетом того, что профессионалов такого высокого уровня на рынке труда в принципе немного, найти людей очень сложно.

Но даже в такой непростой кадровой ситуации все кандидаты на ту или иную должность в департамент по управлению корпоративными затратами проходят серьезный испытательный срок. Не всем после этого удается остаться работать в подразделении.

«На этом испытательном сроке мы видим очень многое. К сожалению, хорошие специалисты уходят только потому, что не выдерживают ритма нашей работы», - сетует глава департамента.

«Я горжусь своими сотрудниками, которые достаточно сильно мотивированы морально, им нравится то, что они делают, и они видят результат нашей работы, его ощущают», - говорит Сироткин.

Василий Андреев.
 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 16:27
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