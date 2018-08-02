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Ксения Бородина почувствовала приближение старения

У известной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной прекрасная карьера, двое детей, супруг, дом и домашние питомцы, в таком положении теледиве не стыдно признаться, что и старость не за горами.

Ксения Бородина почувствовала приближение старения

Стоит напомнить, что Ксении всего лишь 35 лет. Однако при этом звезда «Дома-2» чувствует себя гораздо старше. Об этом девушка рассказала сама в новой публикации своего Инстаграма.

«Вот что значит 35. Раньше я радовалась шмоткам, тусовкам, хорошим оценкам, а теперь я радуюсь приходу Мебели из Италии. Весь день с улыбкой на лице))) ещё и Питер порадовал, пришли комоды красивые, за обеденным столом у нас 10 стульев», - написала Бородина с намеком на перемену интересов с изменениями возраста.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55
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