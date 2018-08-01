Автобус с участниками «Дома-2» чуть не сбил женщину с ребенком

На протяжении нескольких дней автобус с участниками реалити-шоу «Дом-2» колесит по южным городам России. В Ростове-на-Дону, Воронеже и Краснодаре уже прошел кастинг, который должен стать самым масштабным за все существование проекта. А в прошлые выходные кастинг-тур добрался и до Новороссийска.К слову, визит именно в этот город мог закончиться плачевно. Причём, не для обитателей домовской поляны, а в первую очередь для обычных граждан и организаторов проекта. На просторах Сети появились кадры видеоролика, снятого в одном приближенном к Новороссийску населенном пункте. На видео проектный автобус на полном ходу несётся через пешеходный переход.Всё бы ничего, однако в этот самый момент дорогу переходила женщина с ребёнком. И если бы не мгновенная реакция матери, ее малыш мог оказаться под колёсами автобуса. Стоит отметить, что руководство шоу на данный момент никак не прокомментировало случившееся. Да и сами участники тура предпочли остаться в стороне от этого ЧП.