Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под Тибетом

Разрывы мантии образовались в результате столкновения полуострова Индостан с Евразией, что произошло по геологическим меркам сравнительно недавно – 65-70 миллионов лет назад. На эти выводы исследователей натолкнул актуальный мониторинг землетрясений в самой высокогорной области Земли.Ученые назвали Индию «геологическим мигрантом», который изначально не принадлежал Евразии, но столкнулся с ней после разрушения южного суперконтинента, известного в современной науке, как Гондвана. Кроме Индостана частями Гондваны являлись Австралия, Мадагаскар и Африка, а также Южная Америка и Антарктика.Примерно 100 миллионов лет Гондвана прекратила свое существование, а будущая Индия отправилась в путешествие на север, где и столкнулась с краем Евразийского континента. Так были образованы разрывы в мантии, дальнейшее изучение которых позволит ученым более точно прогнозировать наступление землетрясений в этом районе.