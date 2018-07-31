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Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под Тибетом

Мантия под Тибетом оказалась разорванной на четыре части. Об этом рассказали ученые-геологи в научной статье, опубликованной в издании PNAS.

Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под Тибетом

Разрывы мантии образовались в результате столкновения полуострова Индостан с Евразией, что произошло по геологическим меркам сравнительно недавно – 65-70 миллионов лет назад. На эти выводы исследователей натолкнул актуальный мониторинг землетрясений в самой высокогорной области Земли.

Ученые назвали Индию «геологическим мигрантом», который изначально не принадлежал Евразии, но столкнулся с ней после разрушения южного суперконтинента, известного в современной науке, как Гондвана. Кроме Индостана частями Гондваны являлись Австралия, Мадагаскар и Африка, а также Южная Америка и Антарктика.

Примерно 100 миллионов лет Гондвана прекратила свое существование, а будущая Индия отправилась в путешествие на север, где и столкнулась с краем Евразийского континента. Так были образованы разрывы в мантии, дальнейшее изучение которых позволит ученым более точно прогнозировать наступление землетрясений в этом районе.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:30
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