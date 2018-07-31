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Ученые: Прошлый визуальный опыт меняет восприятие человека

Новое исследование объясняет, как единичный визуальный опыт может формировать восприятие в последствии.
Ученые: Прошлый визуальный опыт меняет восприятие человека


В исследовании, проведенном под руководством нейробиологов из Школы медицины NYU и опубликованном 31 июля в «eLife», утверждается, что люди осознают, на что смотрят, комбинируя нынешние сенсорные стимулы с изображениями, хранящимися в памяти.

«Наши результаты объясняют, как опыт меняет специфическую для контента деятельность, ранее не связанную с представлением изображений сетями нервных клеток, в областях мозга», – говорит старший автор исследования Бию Хэ, доцент кафедры неврологии, радиологии, нейронауки и физиологии.

«Данная работа поддерживает теорию о том, что на признание больше влияет прошлый опыт, чем новый поступающий сенсорный сигнал от глаз», – говорит Хэ, член Института нейронауки в NYU Langone Health.

Идея подтверждает, что галлюцинации, перенесенные пациентами с посттравматическим стрессовым расстройством или шизофренией, возникают, когда сохраненные изображения в памяти подавляют то, что они видят в настоящее время.

Большинство предыдущих исследований основано на экспериментах, в которых субъектам было показано четкие изображения при идеальном освещении. В текущем исследовании вместо этого анализировалось визуальное восприятие, субъекты рассматривали трудно распознаваемые черно-белые изображения.

В процессе того, как испытуемые стремились распознавать изображения, исследователи «фотографировали» мозг каждые две секунды, используя функциональные магнитно-резонансные изображения (fMRI).

После просмотра четкой версии каждого изображения испытуемые более чем в два раза чаще узнавали, что видели, когда им снова показывали тусклую версию. Участники были «вынуждены» использовать сохраненное представление четких изображений, чтобы лучше распознавать размытые версии, о чем рассказывает Бию Хэ.

Поразительно, но явный образный сдвиг нейронного представления в направлении перцепции гораздо более выражен в областях мозга с более сложными функциями, чем в ранних простых сетях визуальной обработки. Данные свидетельствуют о том, что много информации, формирующей текущее восприятие, исходит от того, что люди испытали раньше.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:40
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