Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»

Ольга Бузова не раз говорила о неприятии пластических операций и потому никак не может решиться на маммопластику, хотя природа обделила ее пышным бюстом.По словам Бузовой, на увеличении груди когда-то настаивал и бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов.Для то го чтобы не смущать поклонников слишком «плоским» образом Ольга Бузова применяет белье с увеличенным «пуш-апом», а также позирует в удачных ракурсах.Однако и «на старуху бывает проруха», и на новом снимке Ольга позирует в открытом платье «без груди», что сразу же было подмечено хейтерами.Любители позлословить предложили Бузовой «купить грудь», так как быть настолько плоской просто неприлично.Некоторые антифанаты предположили, что Ольга просто боится делать операцию.