Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очередной раз стала объектом насмешек пользователей, и даже тема оказалась не нова: отсутствие груди у знаменитости.
Ольга Бузова не раз говорила о неприятии пластических операций и потому никак не может решиться на маммопластику, хотя природа обделила ее пышным бюстом.
По словам Бузовой, на увеличении груди когда-то настаивал и бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов.
Для то го чтобы не смущать поклонников слишком «плоским» образом Ольга Бузова применяет белье с увеличенным «пуш-апом», а также позирует в удачных ракурсах.
Однако и «на старуху бывает проруха», и на новом снимке Ольга позирует в открытом платье «без груди», что сразу же было подмечено хейтерами.
Любители позлословить предложили Бузовой «купить грудь», так как быть настолько плоской просто неприлично.
Некоторые антифанаты предположили, что Ольга просто боится делать операцию.
Ольга Бузова не раз говорила о неприятии пластических операций и потому никак не может решиться на маммопластику, хотя природа обделила ее пышным бюстом.
По словам Бузовой, на увеличении груди когда-то настаивал и бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов.
Для то го чтобы не смущать поклонников слишком «плоским» образом Ольга Бузова применяет белье с увеличенным «пуш-апом», а также позирует в удачных ракурсах.
Однако и «на старуху бывает проруха», и на новом снимке Ольга позирует в открытом платье «без груди», что сразу же было подмечено хейтерами.
Любители позлословить предложили Бузовой «купить грудь», так как быть настолько плоской просто неприлично.
Некоторые антифанаты предположили, что Ольга просто боится делать операцию.