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Пользователи Instagram посоветовали Ксении Собчак нанять нормального стилиста

Ни для кого не секрет, что Ксения Собчак является очень талантливой ведущей, а потому ее очень часто зовут на различные светские мероприятия, церемонии и фестивали.

Так, несколько дней назад на своей странице в соцсети Instagram она призналась, что уже в седьмой раз стала ведущей ежегодной церемонии награждения международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2018» и показала наряд, в котором вышла на сцену.

Пользователи Instagram посоветовали Ксении Собчак нанять нормального стилиста

На опубликованном снимке теледива позировала в платье свободного кроя цвета фиалок, украшенном маленькими бусинками, которое абсолютно не понравилось подписчикам.

В комментариях к публикации практически никто за недвижимость и не упомянул, поскольку основным предметом для обсуждения стало платье. По мнению пользователей Сети, оно бесформенное, имеет непонятный цвет и абсолютно не подходит под внешность и фигуру Ксении.

«Я удивляюсь тому, что женщина с высокими доходами, публичная личность, не может нормально одеваться. Вечно как «нарядится», так глаз при лицезрении ее образов дергаться начинает», «Божечки… это что ж за жуть жуткая... прямо кикимора из болота...», «Эти наряды вас полнят... кто ваш стилист?! Цвет тоже не ваш...», - начали писать они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:03
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