Пользователи Instagram посоветовали Ксении Собчак нанять нормального стилиста

«Я удивляюсь тому, что женщина с высокими доходами, публичная личность, не может нормально одеваться. Вечно как «нарядится», так глаз при лицезрении ее образов дергаться начинает», «Божечки… это что ж за жуть жуткая... прямо кикимора из болота...», «Эти наряды вас полнят... кто ваш стилист?! Цвет тоже не ваш...», - начали писать они в комментариях.

Так, несколько дней назад на своей странице в соцсети Instagram она призналась, что уже в седьмой раз стала ведущей ежегодной церемонии награждения международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2018» и показала наряд, в котором вышла на сцену.На опубликованном снимке теледива позировала в платье свободного кроя цвета фиалок, украшенном маленькими бусинками, которое абсолютно не понравилось подписчикам.В комментариях к публикации практически никто за недвижимость и не упомянул, поскольку основным предметом для обсуждения стало платье. По мнению пользователей Сети, оно бесформенное, имеет непонятный цвет и абсолютно не подходит под внешность и фигуру Ксении.