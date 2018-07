В обновленной версии GTA Online появится опять «Гей Тони»

Из официального релиза видно, что в игре опять появится персонаж Тони Принсом который знаком по DLC The Ballad of Gay Tony. Его называют также «Гей Тони». В свою очередь перед игроманами развернется масса возможностей, которые позволят организовать самые трендовые ночные клубы в Лос-Сантосе. Им для этого придется дело иметь с Тони Принсом. Он предложит «отмывать» деньги непосредственно через клубы с помощью торговли незаконными препаратами, а также прочих криминальных «фокусов».На плечи игроков лягут все заботы, которые касаются оформления интерьера помещений, рекламы, найма персонала. Разработчики в GTA Online в качестве бонуса введут вполне реальных, популярных ди-джеев - Dixon Tale Of Us, Solomun, а также The Black Madonna, получающая немалую физическую силу, которая позволяет ей уложить одним ударом полицейского.