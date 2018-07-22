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Лолита Милявская поразила поклонников страстным поцелуем с Филиппом Киркоровым на фото в Instagram

Певица тоже приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле и опубликовала в Instagram новое фото. Лолита Милявская поразила поклонников страстным поцелуем с Филиппом Киркоровым, после чего сюжет сразу собрал множество лайков.

Исполнительница также показала небольшой ролик, где поет песню о скором приезде к коллеге, после чего отметила, что всегда рада посетить необычное и творческое мероприятие, где нет привычных форматов. Подписчики не обратили внимания на этот сюжет, потому что сразу заинтересовались видом звездной пары в аэропорту.

Лолита Милявская поразила поклонников страстным поцелуем с Филиппом Киркоровым на фото в Instagram


Лолита Милявская целовала Филиппа Киркорова через стекло, упомянув о переходе границы, немного задержавшей артиста на другой стороне. Пользователи сетей после небольшого шока оценили юмор знаменитости, после чего написали много лестных комплиментов в ее адрес. Они были рады увидеть веселую атмосферу праздника, после чего стали расхваливать своих кумиров, имеющих отличный внешний вид.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:23
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