Народные средства влияют на повышение уровня смертности в два раза при лечении рака

Подразумевают ученые под альтернативной медициной акупунктуру, гомеопатию и некоторые другие методики, причем безопасность и эффективность которых не доказана. Так же отмечается, что продолжает расти популярность подобных лечений в США, к ним прибегает 30% из числа раковых больных. Как рассказал профессор Джеймс Ю, частью больных предпочитается совмещение обоих видов лечения, но среди большинства приверженцы традиционных методик.Для изучения влияния на людей нетрадиционной медицины, учеными изучены истории болезней 1200 пациентов, с диагнозом рак груди и простаты. Из них, 258 участников практиковали альтернативные подходы к лечению. Время проведения исследования охватило период с 2004 по 2014 годы. У людей опытной группы, за данный период значительно увеличились риски смертности. Отказались они от химио- и радиотерапии, а так же хирургических и других методов, которые связаны с традиционным лечением, все было направлено на альтернативные методики.Причем выживаемость у них составила 82,2%, в то время как у остальных - 86,6%. Учеными отмечено, что отказывались чаще всего от методик традиционных в пользу альтернативных, категории из богатых и знаменитых женщин.