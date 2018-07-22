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Народные средства влияют на повышение уровня смертности в два раза при лечении рака

Американскими онкологами Йельского университета (Yale University) проведены исследования, в результате которых установлено, что использование средств альтернативной медицины при раке, значительно снижает вероятные эффекты выживаемости. Связано все с отказом больных от методов традиционного лечения.

Подразумевают ученые под альтернативной медициной акупунктуру, гомеопатию и некоторые другие методики, причем безопасность и эффективность которых не доказана. Так же отмечается, что продолжает расти популярность подобных лечений в США, к ним прибегает 30% из числа раковых больных. Как рассказал профессор Джеймс Ю, частью больных предпочитается совмещение обоих видов лечения, но среди большинства приверженцы традиционных методик.
Народные средства влияют на повышение уровня смертности в два раза при лечении рака


Для изучения влияния на людей нетрадиционной медицины, учеными изучены истории болезней 1200 пациентов, с диагнозом рак груди и простаты. Из них, 258 участников практиковали альтернативные подходы к лечению. Время проведения исследования охватило период с 2004 по 2014 годы. У людей опытной группы, за данный период значительно увеличились риски смертности. Отказались они от химио- и радиотерапии, а так же хирургических и других методов, которые связаны с традиционным лечением, все было направлено на альтернативные методики.

Причем выживаемость у них составила 82,2%, в то время как у остальных - 86,6%. Учеными отмечено, что отказывались чаще всего от методик традиционных в пользу альтернативных, категории из богатых и знаменитых женщин.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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