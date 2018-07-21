Ученые научили искусственный интеллект различать птиц по их голосу

Организационные мероприятия направлены на автоматизацию подсчета популяций пернатых, на определенной территории проживания. Для этого специалистами была запущена программа Bird Audio Detection challenge. В ее разработке принимали участие исследователи разных стран, преследовалась цель научить искусственный интеллект распознавать птиц по их пению.Всего создали примерно 30 нейросетей, в обучении которых был использован датасет из сотен часов с образцами пения птиц, которые записали на территории Чернобыльской области Украины. Здесь проживает самое большое видовое разнообразие певчих птиц, так же, здесь их пение не искажается звуками людей и городов.Тестирование прошли все алгоритмы, которые создали ученые. В условия работы искусственного интеллекта включалось определение по аудиозаписи птичьих голосов, а затем определение по обнаруженным звукам вида пернатых, к которым относится источник. Лучшей нейросетью удалось показать 89% точности результата.