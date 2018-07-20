Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии у городских жителей

Ученые обнаружили, что люди, проживающие на участках, озелененных в радиусе километра, подвержены чувству депрессии на 41,5% меньше по сравнению с теми, кто жил вблизи участков, которые не были очищены. Проживающие рядом с зелеными участками также испытали почти 63-процентное снижение самооценки плохого психического здоровья.Полученные данные дополняют растущее количество доказательств того, как оживленные зелеными насаждениями пространства в городских районах могут привести к улучшению безопасности и здоровья, таких как снижение уровня преступности, насилия и стресса. В последнем исследовании было обнаружено 29-процентное снижение насилия при помощи оружия вблизи обработанных участков.«Разделенные и свободные пространства являются факторами, которые провоцируют у жителей повышенный риск депрессии и стресса, и могут объяснить, почему сохраняются социально-экономические диспропорции в психических заболеваниях. Что показывают нам эти новые данные, так это то, что структурные изменения, такие как озеленение участков, оказывают положительное влияние на здоровье людей, живущих в этих районах. Это может быть достигнуто рентабельным и масштабируемым образом в городах с одинаковой вредной окружающей средой », - говорит ведущий автор Юджина С. Юг, доцент экстренной медицины.Результаты были наиболее выраженными при исследовании кварталов, где население проживает ниже черты бедности, а чувства депрессии среди жителей, которые жили вблизи зеленых насаждений, значительно уменьшились - более чем на 68%. Анализ мер по очистке мусора по сравнению с отсутствием вмешательства не выявил значительных изменений в самооценке психического здоровья.По словам авторов, исследование показывает, что трансформирование загрязненных окружений в экологическое пространство может улучшить траекторию психического здоровья жителей. Добавление зеленого пространства в районы следует рассматривать наряду с индивидуальными процедурами для решения проблем психического здоровья в сообществах с низким уровнем ресурсов.