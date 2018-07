Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и One Pro с NFC

UMIDIGI One и One Pro оборудованы двойной камерой беспроводной зарядкой и популярным ныне дактилоскопическим датчиком, который в разы снижает риск взлома. Также имеются мощные стереодинамики.По своему дизайну обе модели весьма схожи между собой. Они обе могут похвастаться высоким разрешением экрана, диагональ которого составляет 5,9 дюйма, а также усиленным аккумулятором емкостью 3550 мАч.Задняя крышка девайсов изготовлена из специального стекла, позволяющего заряжать смартфоны без традиционных проводов. Что касается камер, что их технические показатели позволят делать первоклассные снимки.Оформить предварительный заказ пока можно только в Соединенных Штатах. Компания-разработчик пообещала сделать свое ноу-хау доступным для жителей других стран уже к концу лета.Согласно предварительных данных, стоимость UMIDIGI One и One Pro с NFC составит порядка 170 долларов.