АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и One Pro с NFC

К радости поклонников передовой мобильной техники, к предварительному заказу стали доступны безрамочные, полноэкранные смартфоны UMIDIGI One и One Pro с NFC.

Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и One Pro с NFC

UMIDIGI One и One Pro оборудованы двойной камерой беспроводной зарядкой и популярным ныне дактилоскопическим датчиком, который в разы снижает риск взлома. Также имеются мощные стереодинамики.

По своему дизайну обе модели весьма схожи между собой. Они обе могут похвастаться высоким разрешением экрана, диагональ которого составляет 5,9 дюйма, а также усиленным аккумулятором емкостью 3550 мАч.

Задняя крышка девайсов изготовлена из специального стекла, позволяющего заряжать смартфоны без традиционных проводов. Что касается камер, что их технические показатели позволят делать первоклассные снимки.

Оформить предварительный заказ пока можно только в Соединенных Штатах. Компания-разработчик пообещала сделать свое ноу-хау доступным для жителей других стран уже к концу лета.

Согласно предварительных данных, стоимость UMIDIGI One и One Pro с NFC составит порядка 170 долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 19:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали любимый турецкий
Китай продемонстировал первую в мире модель
Уши Татьяны Мусульбес снова начали торчать
Томаты нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и
На «Доме-2» появилась еще одна Рапунцель -
Виктория Боня призналась, что от любого недуга
Ученые: Апельсиновая кожура отбеливает зубы,
Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая
Викторию Боню не пригласили на показ коллекции от
Ученые: Солнечные ванны и жарка шашлыка на
В Солнечной системе ученые нашли скопление
Марию Кохно ограбили в аэропорту Турции пока она
Здоровое питание, нужное количество воды и
Ученые: Озеленение улиц снижает чувство депрессии
Стартовал предзаказ на смартфоны UMIDIGI One и
Создатель группы «Ласковый май» назвал Ольгу
Екатерина Варнава удивила поклонников новым
В Харькове опозорились с памятником Людмилы
Популярные экс-участницы «Дома-2» стали героинями
В якутском озере Лабынкыр радары зафиксировали
Нетребко и Эйвазов отменили концерт в Германии
Маск планирует запустит в Китае свою первую
Вслед за Антоном Гусевым о подарочном автомобиле
Специалисты рассказали, как кондиционер может
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц
Блуждающая звезда-изгой изменила состав Солнечной
Десять лет черная дыра пожирает захваченную звезду
Анфиса Чехова поймала букет невесты на свадьбе у
Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду
Фанаты убедили Либерж Кпадону не делать
Просмотреть все новости