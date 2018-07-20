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Генерал Есипов рассказал про работу Центрального военного клинического госпиталя Вишневского

Вооруженные силы РФ более двух лет участвовали в военной кампании, проводимой в Сирии, за это время стали известны имена многих современных героев, это бойцы спецназа, саперы и летчики. Только не стоит забывать о еще одной категории военнослужащих, к ним относятся военные медики. Они самоотверженно ведут борьбу за жизнь человека, как на передовой, так и в мирное время.

В настоящее время, Центральный военный клинический госпиталь Вишневского, представляет один из источников развития российской военной медицины. Пройдя 50-летнюю историю, он преобразовался из рядового лечебного учреждения, в один из крупнейший многопрофильных медицинских центров.
Генерал Есипов рассказал про работу Центрального военного клинического госпиталя Вишневского

Отмечается особая роль личного опыта военных медиков. Большинством из них пройдены эпицентры различных вооруженных конфликтов, где оказывалась квалифицированная помощь. Ветераны боевых действий - 120 сотрудников Госпиталя. У таких людей нет права быть не готовыми вовремя прийти на помощь. Полученные бесценные навыки и многолетний боевой опыт позволяют оказывать высококвалифицированную помощь пострадавшим в мирное время, причем не зависимо от условий - в результате стихийных бедствий или катастроф.

Не смотря на распространенное мнение, что военные госпитали лечат исключительно избранных из силовых структур, госпиталь Вишневского оказывает услуги по лечению гражданских пациентов. В условиях стационара ежегодно более 60 тысяч человек получают помощь, при этом свыше 10 тысяч из них, абсолютно не связаны с российской армией.

Прошло уже более трех лет деятельности ЦВКГ Вишневского, как им руководит заслуженный врача РФ, генерал-майора Александра Владимировича Есипов. Про него коллеги емко говорят, как о новаторе. За такое короткое время, ему удалось запустить в работу новое отделение в условиях российской армии, связанное с традиционной китайской медициной. Так же, на территории учреждения, открыта вертолетная площадка, которая позволяет в максимально короткие сроки доставлять пострадавших.

Образование и начало карьеры


Получил образование А. Есипов в ВМА. В 90-х годах здесь был завершен первый факультет, который выпускал будущих руководители учреждений медицинского направления. При распределении специалистов, Есипова направили в Красногорск. Это был период, когда пришло понимание того, что его судьба может быть связана только с защитой своей Родины.

Обязанности на первом месте работы не позволяли Есипову стоить какие-либо перспективы. Согласно устоявшейся традиции, направлялись сюда врачи из армии, только не академики. Данные обстоятельства вызывали сомнения у коллеги, а некоторые смотрели даже с опаской.

Только будущего главврача Госпиталя Вишневского, такими трудностями сложно было сломить. Ему пришлось принять непростое решение - стать участником команды, под управлением заведующим отделением урологии Дубровских Анатолием Владимировичем. Этим уникальным специалистом, опытным врачом и управленцем, оперативно решались любые проблемы и демонстрировались потрясающие навыки по обеспечению стабильной работы всего своего отделения.

Наиболее важным значением, в повседневной работе каждого врача, является ведение непрерывной практики. По сей день, Александру Есипову, сняв генеральский мундир, приходится надевать белый халат, и лично проводить операции в родном Госпитале. Никто не сомневается, что именно этот факт представляется главным преимуществом Госпиталя Вишневского.

Сам начальник госпиталя, а так же руководители филиалов и медицинские работники, представляют достойный состав элиты нашей военной медицины. При этом каждый из них представляет настоящего профессионала, а совместная работа, создает и совершенствует флагманское направление для всего российского здравоохранения.

Руководство не мешает практике


Генерал Есипов рассказал про работу Центрального военного клинического госпиталя Вишневского

За все время долгой медицинской карьеры, Есипов посвятил госпиталю Вишневского около 30-ти лет своей жизни. Здесь он начинал с должности простого санитара, продолжил практику, исполняя обязанности ординатора, а затем был старшим ординатором операционно-перевязочного взвода, начальник отделения. Прошло время и молодой курсант военной академии Есипов, успешно преодолев все трудности, превратиться в первоклассного профессионала, специалиста-управленца с большой буквы, при этом стал руководителем экстра-класса, возглавив один крупнейших и передовых медицинских центров страны.

Особо отмечается, что, не смотря на неимоверные нагрузки, Есипов остается практикующим хирургом. Ему совсем не трудно снять свой генеральский мундир и надеть простой белый халат. Управленец становится специалистом, опыт которого позволяет проводить серьезные операции любой сложности.

Техническому оснащению госпиталя можно только позавидовать


В настоящее время, практику импортозамещения внедряют по многим сферам деятельности. Генерал Есипов не отстает от современных тенденций и проводит соответствующую политику в условиях подконтрольного ему госпиталя. Оснащение госпиталя уже на 70 процентов состоит из исключительно отечественного оборудования.

В настоящее время госпиталь использует возможности сверхсовременных дефибрилляторов, наркозно-дыхательных комплексов, цифровых рентгеновских установок, а также современных высокоточных инструментов лазерного воздействия. Наличие данного передового и самого лучшего оборудования, уже оказывает помощь при проведении максимально сложных операций.

Особо отмечается колоссальная работа, которая ведется в госпитале Вишневского. Достаточно указать на работу центра реконструктивной хирургии, особо отмеченную Есиповым, где за один только год специалисты проводят более 1500 операций, как в направлении восстановления тканей, так и в косметологических областях.

3-й Центральный военный клинический госпиталь Вишневского, отмечал 20 июня свой полувековой юбилей. Знаменательная историческая судьба лечебного учреждения распорядилась так, что прославленным маршалом Родионом Малиновским была выдана путевка в жизнь, а премьер-министром Алексеем Косыгиным присвоено великое имя.

Интервью с Александром Есиповым


Отвечал на вопросы СМИ Александр Есипов, начальник прославленного, военно-медицинского учреждения, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы.

- Александр Владимирович, с каким настроением Вы подходите к празднику?

- Главные надежды связаны с продолжением развития. Наш госпиталь представлен самым молодым среди военно-медицинских учреждений подчиненных Министерству обороны России.
На сегодня 3-й ЦВКГ является самым большим на территории России медицинским объединением, имеющим 7 филиалов, работающих, как отдельные госпитали. Уже сейчас мы можем в штатном режиме принять на условиях стационара 1500, а если учесть возможности филиалов - 3670 пациентов.

- Кто составляет гордость коллектива?

- Все без исключения. От доктора меднаук до медсестры персонал служит и работает по общему принципу. Его идея четко сформулирована выдающимся русским хирургом Николаем Ивановичем Пироговым, - «настоящее счастье и земной идеал жизни - это когда счастлив счастьем для других людей».

- С кем из коллег поддерживают научные связи специалисты госпиталя?

- Тесно и плодотворно наш госпиталь сотрудничает с многими ведущими научными и лечебными центрами не только в России, но и за рубежом. В России, среди наших постоянных партнеров можно выделить Институт хирургии Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, Российский онкологический национальный центр имени Н.Н. Блохина, , Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования Минздрава России. Так же перечень можно продолжить клиниками ведущих и известных медицинских вузов России, НИИ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

- Есть примеры успешного творческого сотрудничества с представительствами ведущих научных центров страны?

- Без сомнения есть, причем их достаточно много.

В первую очередь необходимо отметить разработку наших специалистов, совместно с учеными МГТУ имени Н.Э. Баумана, представляющую новый инновационный прибор - «Плазменный поток». Причем инновационная модель этого уникального аппарата, уже доказала высокую эффективность в ходе многих локальных конфликтов бывшего постсоветского пространства. Лечение с использованием нового прибора, позволяет раненным в бою солдатам выздоравливать в полтора-два раза быстрее и возвращаться в строй.

- Какие еще новейшие медицинские технологии и достижения современной науки, используют сегодня в госпитале?

- В первую очередь необходимо сказать о возможностях нашего кардиохирургического центра.

- Планы на будущее. Какими Вы их представляете?

- Главные надежды возлагаются на внедрение и дальнейшее развитие новых высоких технологий. Для примера, можно сказать о 3D-моделировании для интраоперационной навигации и предоперационном планировании операции. Продолжается разработка и внедрение роботизированной хирургической системы da Vinci. Так же, планируется расширить использование специальных детектирующих моделей оборудования (ПЭТ-сканеров).

 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:52
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