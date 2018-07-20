Генерал Есипов рассказал про работу Центрального военного клинического госпиталя Вишневского
Вооруженные силы РФ более двух лет участвовали в военной кампании, проводимой в Сирии, за это время стали известны имена многих современных героев, это бойцы спецназа, саперы и летчики. Только не стоит забывать о еще одной категории военнослужащих, к ним относятся военные медики. Они самоотверженно ведут борьбу за жизнь человека, как на передовой, так и в мирное время.
В настоящее время, Центральный военный клинический госпиталь Вишневского, представляет один из источников развития российской военной медицины. Пройдя 50-летнюю историю, он преобразовался из рядового лечебного учреждения, в один из крупнейший многопрофильных медицинских центров.
Отмечается особая роль личного опыта военных медиков. Большинством из них пройдены эпицентры различных вооруженных конфликтов, где оказывалась квалифицированная помощь. Ветераны боевых действий - 120 сотрудников Госпиталя. У таких людей нет права быть не готовыми вовремя прийти на помощь. Полученные бесценные навыки и многолетний боевой опыт позволяют оказывать высококвалифицированную помощь пострадавшим в мирное время, причем не зависимо от условий - в результате стихийных бедствий или катастроф.
Не смотря на распространенное мнение, что военные госпитали лечат исключительно избранных из силовых структур, госпиталь Вишневского оказывает услуги по лечению гражданских пациентов. В условиях стационара ежегодно более 60 тысяч человек получают помощь, при этом свыше 10 тысяч из них, абсолютно не связаны с российской армией.
Прошло уже более трех лет деятельности ЦВКГ Вишневского, как им руководит заслуженный врача РФ, генерал-майора Александра Владимировича Есипов. Про него коллеги емко говорят, как о новаторе. За такое короткое время, ему удалось запустить в работу новое отделение в условиях российской армии, связанное с традиционной китайской медициной. Так же, на территории учреждения, открыта вертолетная площадка, которая позволяет в максимально короткие сроки доставлять пострадавших.
Образование и начало карьеры
Получил образование А. Есипов в ВМА. В 90-х годах здесь был завершен первый факультет, который выпускал будущих руководители учреждений медицинского направления. При распределении специалистов, Есипова направили в Красногорск. Это был период, когда пришло понимание того, что его судьба может быть связана только с защитой своей Родины.
Обязанности на первом месте работы не позволяли Есипову стоить какие-либо перспективы. Согласно устоявшейся традиции, направлялись сюда врачи из армии, только не академики. Данные обстоятельства вызывали сомнения у коллеги, а некоторые смотрели даже с опаской.
Только будущего главврача Госпиталя Вишневского, такими трудностями сложно было сломить. Ему пришлось принять непростое решение - стать участником команды, под управлением заведующим отделением урологии Дубровских Анатолием Владимировичем. Этим уникальным специалистом, опытным врачом и управленцем, оперативно решались любые проблемы и демонстрировались потрясающие навыки по обеспечению стабильной работы всего своего отделения.
Наиболее важным значением, в повседневной работе каждого врача, является ведение непрерывной практики. По сей день, Александру Есипову, сняв генеральский мундир, приходится надевать белый халат, и лично проводить операции в родном Госпитале. Никто не сомневается, что именно этот факт представляется главным преимуществом Госпиталя Вишневского.
Сам начальник госпиталя, а так же руководители филиалов и медицинские работники, представляют достойный состав элиты нашей военной медицины. При этом каждый из них представляет настоящего профессионала, а совместная работа, создает и совершенствует флагманское направление для всего российского здравоохранения.
Руководство не мешает практике
За все время долгой медицинской карьеры, Есипов посвятил госпиталю Вишневского около 30-ти лет своей жизни. Здесь он начинал с должности простого санитара, продолжил практику, исполняя обязанности ординатора, а затем был старшим ординатором операционно-перевязочного взвода, начальник отделения. Прошло время и молодой курсант военной академии Есипов, успешно преодолев все трудности, превратиться в первоклассного профессионала, специалиста-управленца с большой буквы, при этом стал руководителем экстра-класса, возглавив один крупнейших и передовых медицинских центров страны.
Особо отмечается, что, не смотря на неимоверные нагрузки, Есипов остается практикующим хирургом. Ему совсем не трудно снять свой генеральский мундир и надеть простой белый халат. Управленец становится специалистом, опыт которого позволяет проводить серьезные операции любой сложности.
Техническому оснащению госпиталя можно только позавидовать
В настоящее время, практику импортозамещения внедряют по многим сферам деятельности. Генерал Есипов не отстает от современных тенденций и проводит соответствующую политику в условиях подконтрольного ему госпиталя. Оснащение госпиталя уже на 70 процентов состоит из исключительно отечественного оборудования.
В настоящее время госпиталь использует возможности сверхсовременных дефибрилляторов, наркозно-дыхательных комплексов, цифровых рентгеновских установок, а также современных высокоточных инструментов лазерного воздействия. Наличие данного передового и самого лучшего оборудования, уже оказывает помощь при проведении максимально сложных операций.
Особо отмечается колоссальная работа, которая ведется в госпитале Вишневского. Достаточно указать на работу центра реконструктивной хирургии, особо отмеченную Есиповым, где за один только год специалисты проводят более 1500 операций, как в направлении восстановления тканей, так и в косметологических областях.
3-й Центральный военный клинический госпиталь Вишневского, отмечал 20 июня свой полувековой юбилей. Знаменательная историческая судьба лечебного учреждения распорядилась так, что прославленным маршалом Родионом Малиновским была выдана путевка в жизнь, а премьер-министром Алексеем Косыгиным присвоено великое имя.
Интервью с Александром Есиповым
Отвечал на вопросы СМИ Александр Есипов, начальник прославленного, военно-медицинского учреждения, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы.
- Александр Владимирович, с каким настроением Вы подходите к празднику?
- Главные надежды связаны с продолжением развития. Наш госпиталь представлен самым молодым среди военно-медицинских учреждений подчиненных Министерству обороны России. На сегодня 3-й ЦВКГ является самым большим на территории России медицинским объединением, имеющим 7 филиалов, работающих, как отдельные госпитали. Уже сейчас мы можем в штатном режиме принять на условиях стационара 1500, а если учесть возможности филиалов - 3670 пациентов.
- Кто составляет гордость коллектива?
- Все без исключения. От доктора меднаук до медсестры персонал служит и работает по общему принципу. Его идея четко сформулирована выдающимся русским хирургом Николаем Ивановичем Пироговым, - «настоящее счастье и земной идеал жизни - это когда счастлив счастьем для других людей».
- С кем из коллег поддерживают научные связи специалисты госпиталя?
- Тесно и плодотворно наш госпиталь сотрудничает с многими ведущими научными и лечебными центрами не только в России, но и за рубежом. В России, среди наших постоянных партнеров можно выделить Институт хирургии Вишневского, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, Российский онкологический национальный центр имени Н.Н. Блохина, , Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования Минздрава России. Так же перечень можно продолжить клиниками ведущих и известных медицинских вузов России, НИИ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
- Есть примеры успешного творческого сотрудничества с представительствами ведущих научных центров страны?
- Без сомнения есть, причем их достаточно много.
В первую очередь необходимо отметить разработку наших специалистов, совместно с учеными МГТУ имени Н.Э. Баумана, представляющую новый инновационный прибор - «Плазменный поток». Причем инновационная модель этого уникального аппарата, уже доказала высокую эффективность в ходе многих локальных конфликтов бывшего постсоветского пространства. Лечение с использованием нового прибора, позволяет раненным в бою солдатам выздоравливать в полтора-два раза быстрее и возвращаться в строй.
- Какие еще новейшие медицинские технологии и достижения современной науки, используют сегодня в госпитале?
- В первую очередь необходимо сказать о возможностях нашего кардиохирургического центра.
- Планы на будущее. Какими Вы их представляете?
- Главные надежды возлагаются на внедрение и дальнейшее развитие новых высоких технологий. Для примера, можно сказать о 3D-моделировании для интраоперационной навигации и предоперационном планировании операции. Продолжается разработка и внедрение роботизированной хирургической системы da Vinci. Так же, планируется расширить использование специальных детектирующих моделей оборудования (ПЭТ-сканеров).