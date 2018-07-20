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Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье

У британки на месте пореза лезвием при бритье ног образовалась язва. В результате ногу женщине пришлось ампутировать.

Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье


43-летняя женщина из Великобритании однажды в процессе бритья случайно порезалась. По словам женщины, такое случалось с ней не впервые. Вскоре на месте небольшой ранки образовался струп из-за попавшей в рану инфекции.

Спустя неделю нога уже болела так сильно, что британке пришлось обратиться в больницу. В течении пяти дней медики спасали женщину мощными антибиотиками, но лечение не имело эффекта: через несколько недель вся нога от колена и ниже представляла собой печальное зрелище черного и зеленого цвета. К тому же у британки обнаружили диабет, из-за которого язва росла все больше.

Бывший некогда небольшим порез отек, кровоснабжение этого места становилось все хуже. В итоге раны стали отмирать и развилась гангрена.

По словам пострадавшей, 18 месяцев медики разными способами тщетно пытались ей помочь: кремы, мази и пр.
В конце концов от дальнейшего распространения гангрены женщину спасла ампутация ноги. Сейчас жизнь налаживается, но теперь страшно брить ноги – призналась женщина.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:30
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