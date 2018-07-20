Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье

43-летняя женщина из Великобритании однажды в процессе бритья случайно порезалась. По словам женщины, такое случалось с ней не впервые. Вскоре на месте небольшой ранки образовался струп из-за попавшей в рану инфекции.Спустя неделю нога уже болела так сильно, что британке пришлось обратиться в больницу. В течении пяти дней медики спасали женщину мощными антибиотиками, но лечение не имело эффекта: через несколько недель вся нога от колена и ниже представляла собой печальное зрелище черного и зеленого цвета. К тому же у британки обнаружили диабет, из-за которого язва росла все больше.Бывший некогда небольшим порез отек, кровоснабжение этого места становилось все хуже. В итоге раны стали отмирать и развилась гангрена.По словам пострадавшей, 18 месяцев медики разными способами тщетно пытались ей помочь: кремы, мази и пр.В конце концов от дальнейшего распространения гангрены женщину спасла ампутация ноги. Сейчас жизнь налаживается, но теперь страшно брить ноги – призналась женщина.