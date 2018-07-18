Мертвая бескислородная зона в Индийском океане начала увеличиваться
Находящаяся в Индийском океане бескислородная зона, которая считается мертвой, резко начала увеличиваться. Сообщается, площадь этого образования составляет 1 млн. квадратных километров, а расположена она на глубине от 100 метров до 1,5 километра.
Специалист из Нью-Йоркского университета Абу-Даби Зухейр Лашкар утверждает, что в других регионах мирового океана подобные образования намного меньше и не меняются в размерах. Что касается Индийского океана, то здесь изменения происходят в худшую сторону и зона биологической катастрофы растет.
Многие ученые сходятся во мнении, что мертвое пятно в Аравийском море увеличивается из-за такого явления как глобальное потепление. За 20 последних лет площадь бескислородной зоны заняла практически всю акваторию.
Таким образом, из-за повышения температуры уменьшается количество кислорода, а это приводит к гибели кораллов и исчезновению других подводных обитателей данного региона.
Специалист из Нью-Йоркского университета Абу-Даби Зухейр Лашкар утверждает, что в других регионах мирового океана подобные образования намного меньше и не меняются в размерах. Что касается Индийского океана, то здесь изменения происходят в худшую сторону и зона биологической катастрофы растет.
Многие ученые сходятся во мнении, что мертвое пятно в Аравийском море увеличивается из-за такого явления как глобальное потепление. За 20 последних лет площадь бескислородной зоны заняла практически всю акваторию.
Таким образом, из-за повышения температуры уменьшается количество кислорода, а это приводит к гибели кораллов и исчезновению других подводных обитателей данного региона.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:45