Мертвая бескислородная зона в Индийском океане начала увеличиваться

Специалист из Нью-Йоркского университета Абу-Даби Зухейр Лашкар утверждает, что в других регионах мирового океана подобные образования намного меньше и не меняются в размерах. Что касается Индийского океана, то здесь изменения происходят в худшую сторону и зона биологической катастрофы растет.Многие ученые сходятся во мнении, что мертвое пятно в Аравийском море увеличивается из-за такого явления как глобальное потепление. За 20 последних лет площадь бескислородной зоны заняла практически всю акваторию.Таким образом, из-за повышения температуры уменьшается количество кислорода, а это приводит к гибели кораллов и исчезновению других подводных обитателей данного региона.