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Беременная Лера Кудрявцева показала на видео массаж ног

Совсем скоро Лера Кудрявцева во второй раз станет мамой. В настоящее время телеведущая находится на последних сроках беременности, она смотрит турецкие сериалы и делает массаж ног, спасаясь от отёков.

Беременная Лера Кудрявцева показала на видео массаж ног


Один из сеансов массажа ног Лера Кудрявцева запечатлела на видео и выложила в интернет. Видеоролик телеведущая прокомментировала так: «Массаж для ног. Счастье есть». Поклонники Леры Кудрявцевой в комментариях начали выяснять, насколько полезна данная процедура на поздних сроках беременности. У женщин на последних сроках беременности отёк ног не редкое явление.

Ранее Лера Кудрявцева жаловалась на головные боли, которые её страшно мучают, она просила своих подписчиков посоветовать эффективное народное средство. От этого недуга она страдает давно, но из-за беременности ей нельзя принимать сильнодействующие препараты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:08
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