Новое кросс-купе Skoda Kodiaq GT рассекретили в интернете до дебюта

В свою очередь дизайн передней части современного кросс-купе аналогичен оформлению передней половины базовой вариации Skoda Kodiaq, помимо переработанного бампера. В свою очередь заднюю часть полностью преобразовали. Это заключается в других задних фонарях, изменении линии наклона верха, пересмотренном бампере, а также надписи «Skoda» на автомобильной двери багажного отделения. Новая преобразованная версия кроссовера Skoda Kodiaq получила двухрядный салон. Новинка имеет следующие габариты 4634X1649X1833 мм. Длина колесной базы составляет 2 791 мм.Моторный отсек Skoda Kodiaq GT содержит бензиновый двухлитровый турбодвигатель на 186 и 220 л.с., работающий вместе с «роботом» DSG7, а также передним/полным приводом. Кросс-купе в КНР появится осенью этого года. Тестовая сборка авто началась в рамках совместного предприятия SAIC и Volkswagen.