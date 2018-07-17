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Дмитрий Тарасов рискует потерять половину стоимости на продаже особняка, который построил вместе с Ольгой Бузовой

У бывшего супруга Ольги Бузовой настали сложные времена, когда экс-полузащитник «Локомотива» вынужден продавать свою недвижимость, которой никак не хотел делиться со звездной женой во время развода.

Дмитрий Тарасов рискует потерять половину стоимости на продаже особняка, который построил вместе с Ольгой Бузовой

Информация стала появляться от риэлтеров, которые выставили на продажу эту самую недвижимость.

Теперь спортсмен вынужден продавать особняк, который строил вместе с Ольгой, напополам. Строительство и обустройство жилья стоило Тарасову в 160 миллионов рублей, однако на продажу Дмитрий выставил загородную недвижимость стоимостью в 78 миллионов.

Многочисленные хейтеры футболиста радуются и ликуют, так как Тарасов на продаже особняка потеряет именно столько, сколько должен был выплатить Бузовой при разводе. Ведь в строительство дома молодые люди вкладывали деньги с обеих сторон.

Дмитрий Тарасов рискует потерять половину стоимости на продаже особняка, который построил вместе с Ольгой Бузовой

Смеются злопыхатели и над «разлучницей» Анастасией Костенко, которая «положила глаз» на все имущество Дмитрия Тарасова два года назад. Хейтеры надеются, что девушка останется «у разбитого корыта». Ибо «эффект бумеранга» никто не отменял.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54
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