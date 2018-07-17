Дмитрий Тарасов рискует потерять половину стоимости на продаже особняка, который построил вместе с Ольгой Бузовой

Информация стала появляться от риэлтеров, которые выставили на продажу эту самую недвижимость.Теперь спортсмен вынужден продавать особняк, который строил вместе с Ольгой, напополам. Строительство и обустройство жилья стоило Тарасову в 160 миллионов рублей, однако на продажу Дмитрий выставил загородную недвижимость стоимостью в 78 миллионов.Многочисленные хейтеры футболиста радуются и ликуют, так как Тарасов на продаже особняка потеряет именно столько, сколько должен был выплатить Бузовой при разводе. Ведь в строительство дома молодые люди вкладывали деньги с обеих сторон.Смеются злопыхатели и над «разлучницей» Анастасией Костенко, которая «положила глаз» на все имущество Дмитрия Тарасова два года назад. Хейтеры надеются, что девушка останется «у разбитого корыта». Ибо «эффект бумеранга» никто не отменял.