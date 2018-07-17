Дмитрий Тарасов рискует потерять половину стоимости на продаже особняка, который построил вместе с Ольгой Бузовой
У бывшего супруга Ольги Бузовой настали сложные времена, когда экс-полузащитник «Локомотива» вынужден продавать свою недвижимость, которой никак не хотел делиться со звездной женой во время развода.
Информация стала появляться от риэлтеров, которые выставили на продажу эту самую недвижимость.
Теперь спортсмен вынужден продавать особняк, который строил вместе с Ольгой, напополам. Строительство и обустройство жилья стоило Тарасову в 160 миллионов рублей, однако на продажу Дмитрий выставил загородную недвижимость стоимостью в 78 миллионов.
Многочисленные хейтеры футболиста радуются и ликуют, так как Тарасов на продаже особняка потеряет именно столько, сколько должен был выплатить Бузовой при разводе. Ведь в строительство дома молодые люди вкладывали деньги с обеих сторон.
Смеются злопыхатели и над «разлучницей» Анастасией Костенко, которая «положила глаз» на все имущество Дмитрия Тарасова два года назад. Хейтеры надеются, что девушка останется «у разбитого корыта». Ибо «эффект бумеранга» никто не отменял.