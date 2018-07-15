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Физики нашли возможность получения самого тяжелого изотопа кальция

Группой ученых России, США и Японии обнаружен новый метод производства тяжелых изотопов, которые содержат повышенный состав нейтронов. Для этого физиками подвергалась облучению бериллиевая мишень, воздействием цинка с энергией 345 электронвольт. При этом регистрацию образовавшихся частиц проводили спектрометром.

Данный способ позволил экспертам впервые синтезировать представителей еще шести дополнительных элементов самых тяжелых изотопов, ранее это был только один кальций. Теперь есть представление о всех тяжелых изотопах, известных науке на сегодняшний день. Только изотоп кальция, который содержит 20 протонов и 40 нейронов, представляет для науки наиболее значимое зарегистрированное ядро.
Физики нашли возможность получения самого тяжелого изотопа кальция


Измеряют жизнеспособность данного изотопа всего лишь несколькими тысячными долей секунды. Благодаря полученным после эксперимента результатам, удалось подтвердить существование некоторых теоретических моделей, посвященных образованию тяжелых ядер кальция. Научный интерес не ограничивается только получением сверхтяжелых ядер, исследуются и изотопы с дефицитом нейтронов. Специалистами были синтезированы несколько изотопов в 2015 году, которые на то время оказались самыми легкими.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:40
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