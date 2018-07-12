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Ученые идентифицировали гены наземных растений в древней водоросли

Международная команда, в которую вошли три исследователя из Университета штата Мэриленд, упорядочила и проанализировала геном Chara braunii, пресноводной зеленой водоросли, тесно связанной с наземными растениями. Сравнив геном Чары с несколькими геномами растений, команда смогла идентифицировать многие важные гены, возникшие у общего предка, разделившего Чару и наземные растения.

Ученые идентифицировали гены наземных растений в древней водоросли


Земные растения, которые откололись от своих водных родственников 500 миллионов лет назад, представляют собой необычайно разнообразную группу живых организмов - от высоких красных до ароматных роз до ковров мха.

Для растений выживание на суше потребовало новых эволюционных инноваций. Например, им приходилось разрабатывать корневые системы, дабы поглощать питательные вещества из почвы. Им также нужны сильные стебли, которые могут поддерживать собственный вес без помощи плавучести воды.

«Это здорово, наконец, иметь геном из водорослей, тесно связанной с наземными растениями. Эта информация поможет нам понять, какие функции наземных растений были поистине новыми», - сказал профессор молекулярной генетики UMD Чарльз Делвиче, эксперт в области эволюции растений.

Chara braunii относится к разделению растений под названием Charophytic algae, которые являются ближайшими живыми родственниками наземных растений. Как одна из первых чарофитных водорослей, у которой был выделен геном, Чара дала важную информацию о том, как наземные растения эволюционировали от своих водных предков.

«Наши данные показывают, что в этих водорослях уже можно найти ряд генов, ранее считавшихся типичными для наземных растений. Это означает, что некоторые важные процессы, происходящие во время роста растения, гораздо более древние, чем считалось ранее. Фактически, некоторые из этих характеристик развивались до того, как появились наземные растения », - сказал Стефан Ренсинг, профессор клеточной биологии в Марбургском университете.

Например, Chara обладает всеми генами, необходимыми для обнаружения присутствия растительного гормона этилена. Эта способность присутствует во всех наземных растениях, где этилен играет самые разные роли, от содействия прорастанию семян до сигнализации, когда созревают фрукты.

Ученые планируют упорядочить геномы других чарофитных водорослей, которые более отдаленно связаны с наземными растениями. Идентификация того, какие гены отсутствуют, и в каких видах, даст представление о том, как развивались растения, сообщают ученые.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:21
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