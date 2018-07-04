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Собаки потеряли способность мириться из-за конфликтов после приручения человеком

Группа исследователей из Мессерлинского исследовательского института Университета Вены обнаружила, что волки, как правило, мирятся вскоре после конфликтов, но собаки этого не делают. В своей статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, группа описывает изучение пленных волка и собак из спасательного убежища и то, что они узнали.

Собаки потеряли способность мириться из-за конфликтов после приручения человеком


Волки, как известно большинству, живут в стаях. Такие стаи, как показали предыдущие исследования, имеют правила поведения, обеспечивающие их выживание. Существуют правила относительно доминирования, еды, спаривания и, по-видимому, как обнаружили исследователи в Австрии, правила относительно того, как вести себя после конфликта. Собаки также по-прежнему считаются дикими животными, но, как выяснили исследователи, они потеряли важную черту стаи - способность примирения после битвы.

Чтобы узнать больше о том, как ведут себя волки и собаки после конфликтов, исследователи изучили четыре пленных волка и собачьих стаи, обратив особое внимание на то, как они вели себя в минуты после драки.

Как сообщают исследователи, волки были из разных стай, что привело к большому количеству конфликтов - в среднем, один раз в час. Но ученые отметили, что конфликты, как правило, были недолговечными, и комбатанты имели тенденцию примиряться почти сразу после их окончания. Через 10 минут волков часто видели вместе. Собаки тоже были новы друг к другу, что приводило к случайным боям (но реже, чем у волков). Но резкий контраст с волками, отмечают исследователи, был в том, что собаки, как правило, боролись друг с другом более злобно и избегали друг друга после битвы, а не примирялись.

Исследователи предполагают, что быстрое разрешение конфликтов важно для выживаемости стаи волков, что объясняет наблюдаемое поведение. Собаки, с другой стороны, потеряли многие свои навыки выживания в течение тысяч лет приручения. Примирение после боя, похоже, является одним из тех потерянных навыков. В их новой роли лучшего друга человека важнее, чтобы они ладили в человеческой среде и вели себя независимо друг от друга.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:38
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