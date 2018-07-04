Пряность с ароматом вечности: Корица с древности спасала людей от различных недугов и имеет магические свойства

Первые сведения об этом чуде природы были записаны в документах 28000 лет назад до нашей эры. Тогда китайские целители использовали его для своих целей, и аромат палочек нравился императору страны. Египтяне ехали в Пунт, чтобы привезти волшебное дерево для фараонов, исцеляющую душу и тело, а также она входила в состав бальзамирования и использовалась для магических ритуалов.Библия тоже упоминает о масле корицы, которым смазывался Ковчег Завета, а римляне посвятили ее богам. После убийства супруги Нерон сжег на погребальном костре годовой запас специи, чтобы избежать гнева богини Геры. Тогда казна понесла серьезный убыток, потому что 350 грамм специи стоило 5 килограмм серебра, а во времена Средневековья арабы привозили ее с Востока.Когда португальская экспедиция в 1400 году искала пути в Индию, она мечтала о коричных лесах, замеченных возле Шри-Ланки. Тогда колонизаторы захватили остров и заработали огромные деньги во время продажи ценного товара. Голландцы тоже хотели завоевать территорию, а дальше сюда пришли британцы, хотя в 1776 году деревья росли в разных уголках Азии.Корица добывается из коры представителей семейства лавровых, хотя листья и сушеные плоды тоже используются для приготовления масла. Она имеет много разновидностей в зависимости от страны, но еще Геродот описывал, как большие хищные птицы помогали людям добывать специю. Они жили в кронах деревьев, а охотники убивали животных и разрезали туши на большие куски.Ветки не выдерживали тяжести трофеев пернатых в гнездах и ломались, падая на землю, после чего с них можно было собирать материал. Деревья выращивают два года, а потом срезают под корень, чтобы на этом месте образовались новые побеги. Когда они достигают 3-метровой высоты, можно снимать и высушивать кору, завитую в трубочку. Самые лучшие специи на Шри-Ланке, имеющие сладковатый вкус и приятный аромат.В Викторианскую эпоху подаренная специя означала, что судьба девушки находится в руках будущего избранника, а австрийские влюбленные дарили букеты, куда входила пряность, чтобы признаться в любви и нежных чувствах друг к другу. Восточные духи имеют в составе такую нотку, чтобы подчеркнуть красоту женщины, а выпечки и блюда кулинаров сразу переносят человека в детство.Корица убирает тошноту и стабилизирует пищеварение, а также избавляет людей от поноса. Недавние исследования ученых показали, что специя отлично сражается с диабетом, нормализуя уровень сахара в крови, а ее аромат благотворно отражается на работе мозга и активизирует внимание. Этот природный целитель используется в чае во время простуды вместе с имбирем, но противопоказан лицам, имеющим гипертонию, беременность или расстройства нервной системы.Маги относят пряность к огненным стихиям, упоминая о Фениксе, сжигающем ее на своем погребальном ложе перед новым возрождением. Она защищает человека и очищает энергетику, а флегматики с ее помощью могут обрести уверенность в личных силах и стать независимыми особами.Кроме того, корица может притягивать деньги и добавляется вместе с мятой в кошелек или растирается между руками, когда нужно сделать крупную покупку и вернуть затраченные средства. Базилик и специя используются для любовных талисманов, но она может вызвать отвращение у кавалера, если они сделаны неправильно.