Ученые: Ритуалы и сотрудничество являются решающим шагом на пути к человеческой цивилизации
«Эпос о Гильгамеше» - один из самых ранних текстов, известных в мире. Это история короля-бога, Гильгамеша, правившего городом Урук в Месопотамии в III тысячелетии до н.э. В его строках эпические намеки на то, как древние рассматривали происхождение своей цивилизации.
Антагонист Гильгамеша, Энкиду, описывается как дикий человек, живущий со зверями и питающийся травами с газелями. Но его соблазняет красивая храмовая жрица, которая затем предлагает ему одежду и еду, говоря: «Енкиду, ешьте хлеб, это посох жизни, пейте вино, это обычай земли». И поэтому Энкиду превращается из голого дикого зверя в «цивилизованного» человека, живущего с другими людьми. Сам акт преобразования дикой природы в цивилизованный социальный мир требует от многих людей совместной работы.
За последние несколько десятилетий археологическая теория перешла к идее о том, что цивилизация возникла в разных регионах мира благодаря развитию сотрудничества. Археологи обнаружили, что потребление пищи и напитков в ритуально предписанных временах и местах, известных технически как пиршество, является одним из краеугольных камней повышенной социальной активности и сотрудничества на протяжении всей истории человечества.
Это исследование показало, что самые ранние успешные сложные общества на южном побережье Перу около 400 г. до н.э. включал широкий охват людей и объектов. По крайней мере, в обществе Паракас оптимальная стратегия построения цивилизации включала в себя создание широкомасштабных альянсов на раннем этапе, а затем расширение этой модели на протяжении веков.
Ритуальные практики вознаграждают кооператоров и наказывают мошенников. Поэтому они способствуют устойчивому групповому поведению в отношении общих целей и решают то, что известно как «проблема коллективных действий» в социальной жизни человека. Пиршество является ключевым компонентом такого рода социальности и сотрудничества. Хлеб и вино Энкиду по-прежнему актуальны 5 000 лет спустя.
Антагонист Гильгамеша, Энкиду, описывается как дикий человек, живущий со зверями и питающийся травами с газелями. Но его соблазняет красивая храмовая жрица, которая затем предлагает ему одежду и еду, говоря: «Енкиду, ешьте хлеб, это посох жизни, пейте вино, это обычай земли». И поэтому Энкиду превращается из голого дикого зверя в «цивилизованного» человека, живущего с другими людьми. Сам акт преобразования дикой природы в цивилизованный социальный мир требует от многих людей совместной работы.
За последние несколько десятилетий археологическая теория перешла к идее о том, что цивилизация возникла в разных регионах мира благодаря развитию сотрудничества. Археологи обнаружили, что потребление пищи и напитков в ритуально предписанных временах и местах, известных технически как пиршество, является одним из краеугольных камней повышенной социальной активности и сотрудничества на протяжении всей истории человечества.
Это исследование показало, что самые ранние успешные сложные общества на южном побережье Перу около 400 г. до н.э. включал широкий охват людей и объектов. По крайней мере, в обществе Паракас оптимальная стратегия построения цивилизации включала в себя создание широкомасштабных альянсов на раннем этапе, а затем расширение этой модели на протяжении веков.
Ритуальные практики вознаграждают кооператоров и наказывают мошенников. Поэтому они способствуют устойчивому групповому поведению в отношении общих целей и решают то, что известно как «проблема коллективных действий» в социальной жизни человека. Пиршество является ключевым компонентом такого рода социальности и сотрудничества. Хлеб и вино Энкиду по-прежнему актуальны 5 000 лет спустя.
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:00