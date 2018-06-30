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Актёр Джим Керри станет противником Sonic the Hedgehog

Актёр Джим Керри сыграет в новом кинофильме от Paramount Pictures главного злодея Доктора Эггмана. Сейчас идут переговоры касательно начала съёмок.

Актёр Джим Керри станет противником Sonic the Hedgehog


Компанию в фильме Джиму Керри составят Тика Самптер и Джеймс Марсден. Режиссёр проекта - Джефф Фаулер, который два года назад получил «Оскар» за мультипликационный фильм «Головорез». Отмечается, что Джим Керри, который ранее считался одним из величайших актёров Голливуда, в последние годы опустил свою планку. Артист начал появляться в малобюджетных фильмах и небольших шоу, не производивших такого эффекта, как прославившая его кинолента «Маска».

Актёр Джим Керри станет противником Sonic the Hedgehog


Эксперты считают, что ролью в кинокартине о Sonic the Hedgehog Керри может вернуть былой успех. Однако в том случае если сценарий будет удачным. Герой Джима - достаточно харизматичный персонаж, который действительно может послужить для артиста выигрышной картой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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