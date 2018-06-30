Актёр Джим Керри станет противником Sonic the Hedgehog

Компанию в фильме Джиму Керри составят Тика Самптер и Джеймс Марсден. Режиссёр проекта - Джефф Фаулер, который два года назад получил «Оскар» за мультипликационный фильм «Головорез». Отмечается, что Джим Керри, который ранее считался одним из величайших актёров Голливуда, в последние годы опустил свою планку. Артист начал появляться в малобюджетных фильмах и небольших шоу, не производивших такого эффекта, как прославившая его кинолента «Маска».Эксперты считают, что ролью в кинокартине о Sonic the Hedgehog Керри может вернуть былой успех. Однако в том случае если сценарий будет удачным. Герой Джима - достаточно харизматичный персонаж, который действительно может послужить для артиста выигрышной картой.