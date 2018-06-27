Ученые рассказали про необычность механических свойств вязаного шарфа

Все отдельно связанные нити, между собой крепятся специальными приспособлениями или петлями. При изготовлении вещи, остается пространство между волокнами, на этих участках происходит растягивание ткани, с приданием ей разных форм. При этом растяжимостью, гибкостью и бесформенностью сохраняется прочность, необходимая изделию.Группой физиков Высшей нормальной школы, под руководством Самюэля Пуанклу, изучена структура механических свойств отдельных нитей. Для тестов были сделаны образцы, сплетенные чулочным методом из нейлоновой лески. Полученное полотно сжималось в одном определенном направлении с целью нахождения связи между деформацией с приложенным напряжением. При достижении силы в 8 ньютонов, ткань получилось растянуть на 17%, при этом все изменения получили свойства гистерезисного нелинейного характера.Учеными была построена теоретическая модель, показавшая, что при деформации, нити вязанного полотна не меняют свою структуру и не растягиваются. Провоцируемые движения совершаются для доступной минимизации энергии, которая скапиливается в изгибах нитей.