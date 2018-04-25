Медики предупреждают, что часто мыться вредно

Британские и российские ученые сошлись во мнении, что ежедневные водные процедуры подвергают здоровье человека нешуточной опасности. Принимая душ даже раз в день, человек смывает с кожи липидный слой, который служит преградой для бактерий. И множество вредоносных микробов проникает через смытую преграду. Кроме микробов через беззащитную кожу норовят проникнуть различные аллергены и химические вещества.Особенно рискуют те, кто любит мыться горячей водой – из-за чрезмерной сухости кожи у них повышается риск появления экземы и подобных проблем кожных покровов.Ученые из России привели в пример выводы еще советских ученых из Института геронтологии, которые изучали известных аксакалов-долгожителей. Специалисты выяснили, что все они весьма редко баловали себя водой с мылом.