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Медики предупреждают, что часто мыться вредно

Правда, предупреждение медиков касается лишь ежедневных водных процедур.
Медики предупреждают, что часто мыться вредно


Британские и российские ученые сошлись во мнении, что ежедневные водные процедуры подвергают здоровье человека нешуточной опасности. Принимая душ даже раз в день, человек смывает с кожи липидный слой, который служит преградой для бактерий. И множество вредоносных микробов проникает через смытую преграду. Кроме микробов через беззащитную кожу норовят проникнуть различные аллергены и химические вещества.

Особенно рискуют те, кто любит мыться горячей водой – из-за чрезмерной сухости кожи у них повышается риск появления экземы и подобных проблем кожных покровов.

Ученые из России привели в пример выводы еще советских ученых из Института геронтологии, которые изучали известных аксакалов-долгожителей. Специалисты выяснили, что все они весьма редко баловали себя водой с мылом.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:15
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