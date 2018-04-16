NASA создает GPS-навигатор для космических кораблей и потерянных астронавтов

Технология основана на Neutron Star Interior Composition Explorer, телескопе, установленном на Международной космической станции.NICER наблюдает за облаком рентгеновских лучей, которые пронизывают Вселенную и выделяют периодические вспышки, создаваемые пульсарами, которые так часто вытесняют рентгеновские лучи, что они выбивают атомные часы, когда дело доходит до точности. Сравнение с атомными часами является подходящим, учитывая, что они являются важным компонентом традиционного GPS.Вот краткое описание того, как работает обычное GPS: «Чтобы определить местоположение, GPS-приемник использует время, в которое каждый сигнал со спутника излучался, как определено встроенными атомными часами и закодирован в сигнал, вместе со скоростью света, чтобы вычислить расстояние между собой и спутников, с которыми он общался. Орбита каждого спутника известна точно. Учитывая достаточные спутники, в евклидовой геометрии простая задача вычислить точное местоположение приемника, как в пространстве, так и во времени ».С бортовой версией телескопа NICER космический корабль мог делать то же самое с пульсарами, которые относительно легко обнаружить в огромной пустоте пространства: новое устройство будет использовать три пульсара для вычисления своего положения, а затем использовать четвертый, чтобы убедиться, что он правильно откалиброван.Это имеет большое преимущество перед попыткой сохранить космический корабль в постоянном радиоконтакте с Землей, поскольку разрыв связи может потенциально обречь способность экипажа перемещаться в правильном направлении к дому.Кроме того, использование пульсаров для нахождения точной позиции означает, что космический корабль может перемещаться с невероятной точностью, позволяя точно отрегулировать свой курс и выполнить задачи, которые сейчас практически невозможны, например, отправка зонда на орбиту вокруг далекой луны.