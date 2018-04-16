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NASA создает GPS-навигатор для космических кораблей и потерянных астронавтов

Вскоре астронавтам не придется беспокоиться о том, что они могут потеряться. Вместо этого они будут использовать новый вид космического GPS, чтобы иметь возможность вернуться домой, а также вытащить прецизионные траектории полета, которые позволят им войти в орбиты инопланетных спутников.

NASA создает GPS-навигатор для космических кораблей и потерянных астронавтов


Технология основана на Neutron Star Interior Composition Explorer, телескопе, установленном на Международной космической станции.

NICER наблюдает за облаком рентгеновских лучей, которые пронизывают Вселенную и выделяют периодические вспышки, создаваемые пульсарами, которые так часто вытесняют рентгеновские лучи, что они выбивают атомные часы, когда дело доходит до точности. Сравнение с атомными часами является подходящим, учитывая, что они являются важным компонентом традиционного GPS.

Вот краткое описание того, как работает обычное GPS: «Чтобы определить местоположение, GPS-приемник использует время, в которое каждый сигнал со спутника излучался, как определено встроенными атомными часами и закодирован в сигнал, вместе со скоростью света, чтобы вычислить расстояние между собой и спутников, с которыми он общался. Орбита каждого спутника известна точно. Учитывая достаточные спутники, в евклидовой геометрии простая задача вычислить точное местоположение приемника, как в пространстве, так и во времени ».



С бортовой версией телескопа NICER космический корабль мог делать то же самое с пульсарами, которые относительно легко обнаружить в огромной пустоте пространства: новое устройство будет использовать три пульсара для вычисления своего положения, а затем использовать четвертый, чтобы убедиться, что он правильно откалиброван.

Это имеет большое преимущество перед попыткой сохранить космический корабль в постоянном радиоконтакте с Землей, поскольку разрыв связи может потенциально обречь способность экипажа перемещаться в правильном направлении к дому.

Кроме того, использование пульсаров для нахождения точной позиции означает, что космический корабль может перемещаться с невероятной точностью, позволяя точно отрегулировать свой курс и выполнить задачи, которые сейчас практически невозможны, например, отправка зонда на орбиту вокруг далекой луны.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:19
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