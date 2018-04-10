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Приверженность вирусов определенному типу сахару поможет ученым разработать новые методы лечения рака

Согласно новым исследованиям, способ атаки клетки редким вирусом может открыть путь новым методам лечения агрессивных раковых заболеваний головного мозга и легких.
Приверженность вирусов определенному типу сахару поможет ученым разработать новые методы лечения рака


Аденовирусы человека (HAdVs) являются распространенными микроорганизмами, которые могут вызывать инфекции глаз, а также респираторные и желудочно-кишечные инфекции у людей и животных.

Международная команда вместе с Imperial College London, исследовательскими группами из Швеции, Германии и Венгрии, обнаружила новый механизм, используемый редким типом вируса (HAdV-52) для атаки клеток.

В статье, опубликованной в журнале «Труды Национальной академии наук», ученые объясняют, что вирус HAdV-52 связывается на поверхности клеток с определенным типом сахара под названием полисиаловая кислота, которая более распространена на клетках мозга и легких.

По мнению исследователей, открытие дает новые возможности для разработки методов терапии вирусных раковых заболеваний.

Аденовирусы используют волокнистый белок для прикрепления к клеткам, чтобы захватить их.

Ранее было известно, что вирусы используют данный белок, чтобы привязаться к поверхности клетки-хозяина, но HAdV-52 также имеет второй, более короткий белок волокна, функция которого была нераскрыта. В последнем исследовании эксперты обнаружили, что он связывается конкретно с полисиаловой кислотой.

Полисиаловая кислота – это углевод, обычно встречающийся в развивающемся мозге, однако предыдущие исследования показали, что он также присутствует в ряде образцов раковых тканей.

Доктор Аннасара Ленман из Университета Умео и первый автор исследования сказала: «Мы знали ранее, что короткое волокно связывается с сиаловой кислотой, но не знали, как построена основная углеводная цепь».

«Насколько нам известно, факт того, что полисиаловая кислота функционирует как клеточный рецептор для вирусного патогена человека, установлен впервые», – сказал доктор Ян Лю.

Профессор Тен Фейзи добавил: «Использование вирусов для нацеливания ключевых маркеров на поверхности клеток может стать одним из способов борьбы с раковыми заболеваниями, которые не поддаются традиционным методам лечения».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:59
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