Приверженность вирусов определенному типу сахару поможет ученым разработать новые методы лечения рака

Аденовирусы человека (HAdVs) являются распространенными микроорганизмами, которые могут вызывать инфекции глаз, а также респираторные и желудочно-кишечные инфекции у людей и животных.Международная команда вместе с Imperial College London, исследовательскими группами из Швеции, Германии и Венгрии, обнаружила новый механизм, используемый редким типом вируса (HAdV-52) для атаки клеток.В статье, опубликованной в журнале «Труды Национальной академии наук», ученые объясняют, что вирус HAdV-52 связывается на поверхности клеток с определенным типом сахара под названием полисиаловая кислота, которая более распространена на клетках мозга и легких.По мнению исследователей, открытие дает новые возможности для разработки методов терапии вирусных раковых заболеваний.Аденовирусы используют волокнистый белок для прикрепления к клеткам, чтобы захватить их.Ранее было известно, что вирусы используют данный белок, чтобы привязаться к поверхности клетки-хозяина, но HAdV-52 также имеет второй, более короткий белок волокна, функция которого была нераскрыта. В последнем исследовании эксперты обнаружили, что он связывается конкретно с полисиаловой кислотой.Полисиаловая кислота – это углевод, обычно встречающийся в развивающемся мозге, однако предыдущие исследования показали, что он также присутствует в ряде образцов раковых тканей.Доктор Аннасара Ленман из Университета Умео и первый автор исследования сказала: «Мы знали ранее, что короткое волокно связывается с сиаловой кислотой, но не знали, как построена основная углеводная цепь».«Насколько нам известно, факт того, что полисиаловая кислота функционирует как клеточный рецептор для вирусного патогена человека, установлен впервые», – сказал доктор Ян Лю.Профессор Тен Фейзи добавил: «Использование вирусов для нацеливания ключевых маркеров на поверхности клеток может стать одним из способов борьбы с раковыми заболеваниями, которые не поддаются традиционным методам лечения».