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Астронавтам предложили печатать инструменты из собственных фекалий

Команда ученых разработала новую технологию, которая позволит астронавтам обеспечить себя материалом для 3D-печати нужных инструментов и деталей. Основой материала для печати послужат собственные фекалии команды. О своей разработке ученые рассказали в статье, которая представлена в онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Астронавтам предложили печатать инструменты из собственных фекалий


В процессе подготовки космических миссий учитывается каждый килограмм. 3D-принтеры будут крайне полезны на борту корабля, потому как позволят взять на борт меньше запасных деталей, инструментов, которые можно будет при необходимости распечатывать «на месте». Уже несколько лет 3D-принтеры испытываются на МКС, а также продолжаются поиски оптимальных «3D-чернил».

Астронавтам предложили печатать инструменты из собственных фекалий


Группа ученых во главе с профессором Май Арчеллана-Панлильо предложила астронавтам использовать собственные фекалии в качестве материала для космической печати. Как объяснил ученый, при разложении среди естественных продуктов присутствуют короткоцепочные жирные кислоты, а также изомасляная кислота. Отделить их из общей массы можно центрифугированием и фильтрованием на мембранах, а далее внести в них ГМ-бактерии кишечной палочки, которые адаптированы к жизни в подобных условиях и несут гены синтеза полигидроксибутирата (polyhydroxybutyrate, PHB) – полимера изомасляной кислоты.

По свойству PHB схожи с обычным полипропиленом. Производством данного биопластика все активнее занимаются на Земле, при этом получая прозрачную пленку, быстро разлагающуюся в природе. Команда канадских ученых использовала PHB, накопленный в ферментере с ГМ-бактериями. Его выделили из массы, высушили – и превратили в «3D-чернила». Руководитель команды ученых продемонстрировал функциональность всего процесса, при этом используя полученный материал для 3D-печати и обычный метод лазерного спекания.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:30
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