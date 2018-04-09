Астрономы обнаружили уникальное скопление редких двойных звезд

Катаклизмические переменные звезды (CV) - это белые карликовые звезды, которые аккрецируются от орбитальной звезды с двойной массой. Аккреция облегчается близостью звезд; типичные орбитальные периоды варьируются от одного до десяти часов. Несмотря на то, что семейство этих экзотических CV-двойников неоднородно, есть, грубо говоря, четыре класса, характеризующиеся физикой аккреции, извержениями, вызванными случайными аккреционными событиями, вспыхивающие от активности на поверхности белого карлика, и появление водородных линий в компаньоне звезды.CV встречаются во многих галактических средах, но их присутствие в шаровых скоплениях, расстояния и популяции которых хорошо охарактеризованы, позволяет более точно сравнивать их свойства. CV могут влиять на эволюцию кластера, в то время как на них влияют плотные звездные среды в кластере. Эволюционные модели эволюции глобулярного кластера подразумевают, что примерно через десять миллиардов лет кластер с миллионными звездами должен иметь около двухсот CV - гораздо больше, чем было замечено до сих пор в любом кластере. Однако выявить их непросто, потому что они могут быть слабыми и потому, что они существуют в таких переполненных средах.Многие глобулярные кластеры показывают резкое увеличение плотности звезд вблизи их центров (так называемый сценарий «коллапса ядра»). Ученые утверждают, что высокие центральные плотности в этих кластерных ядрах привели к частым близким контактам между звездами, что, в свою очередь, привело к формированию более молодых и ярких CV. В кластере 47 Tucanae не наблюдался коллапс ядра, что могло бы объяснить относительное отсутствие таких ярких CV. Эти новые результаты предполагают, что совокупность CV в 47 Tucanae является, следовательно, комбинацией первичных CV и других, сформированных динамически в начале эволюции кластера.