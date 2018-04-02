В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался на волю и летает по городу

В прошлом году студенты вуза нашли в Евремовском районе яйцо вымершего существа, после чего вместе с педагогами выделили из него ДНК, и вырастили живого птенца в лабораторных условиях. Однако из-за невнимательности уборщицы, он смог вылететь наружу, после чего решил поселиться на дереве возле детской больницы на ул. Оборонной.Шокированные таким зрелищем горожане стали бояться за свою жизнь, но ученые сразу успокоили людей. Этот раритет питается рыбой и насекомыми, так что не стоит причинять ему вреда. Они просят жителей при успешной поимке птеродактиля вернуть его в лабораторию.