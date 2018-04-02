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В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался на волю и летает по городу

Свидетели события из Тулы сообщили в сетях о необычном инциденте. Выращенный учеными птеродактиль вырвался на волю и летает по городу.

В прошлом году студенты вуза нашли в Евремовском районе яйцо вымершего существа, после чего вместе с педагогами выделили из него ДНК, и вырастили живого птенца в лабораторных условиях. Однако из-за невнимательности уборщицы, он смог вылететь наружу, после чего решил поселиться на дереве возле детской больницы на ул. Оборонной.

В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался на волю и летает по городу


Шокированные таким зрелищем горожане стали бояться за свою жизнь, но ученые сразу успокоили людей. Этот раритет питается рыбой и насекомыми, так что не стоит причинять ему вреда. Они просят жителей при успешной поимке птеродактиля вернуть его в лабораторию.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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