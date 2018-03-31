Исследователи приблизились к раскрытию природы сотрясения мозга
Команда ученых вместе с Дэвидом Камарилло, доцентом в области биоинженерии, объединила данные, полученные с помощью компьютерной симуляции мозга футболистов, и обнаружила, что сотрясения, как и прочие легкие травматические повреждения головного мозга возникают, когда расположенная глубоко внутри область мозга сотрясается быстрее и интенсивнее чем окружающие.
Механическая сложность мозга навела экспертов на мысль, что нет прямой взаимосвязи между различными ударами головы и вероятностью травмы.
«Сотрясение – это тихая эпидемия, которая затрагивает миллионы людей», – сказал Мехмет Курт, бывший докторант лаборатории Camarillo. Курт и его коллега Каве Лаксари – ведущие авторы статьи. Природа сотрясения все еще остается загадкой для ученых. «Мы пытались проследить и проанализировать биомеханику мозга во время удара», – добавил он. Представление об этом поможет врачам лучше проводить диагностику, лечение и, возможно, даже предотвращать сотрясение мозга.
В предыдущих исследованиях лаборатория Camarillo снабдила 31 футболиста из колледжа специальными каппами, которые фиксировали движения головы игроков после удара, в том числе в случаях сотрясения.
Лаксари и Курт применили полученную информацию вместе с аналогичными данными игроков NFL в создании компьютерной модели мозга.
Исследователи обнаружили ключевое различие между воздействиями, которые привели к сотрясениям. Компьютерная модель предполагает, что после удара средней силы мозг довольно равномерно колеблется примерно 30 раз в секунду.
Как выяснили ученые, при сотрясении же мозг движется не в унисон: расположенная в глубине соединяющая левую и правую половинки мозга область, мозолистое тело, трясет быстрее, чем окружающие ее участки, что создает значительную нагрузку на ткани.
Моделирование сотрясений согласуется с эмпирическими наблюдениями – у пациентов с сотрясениями часто возникает повреждение мозолистого тела.
Курт считает, что если ученым удастся лучше понять, как движется мозг после удара и какое движение наносит наибольший вред, то инженеры смогут разрабатывать лучшие защитные шлемы и технологии диагностики состояния мозга «на месте».
Механическая сложность мозга навела экспертов на мысль, что нет прямой взаимосвязи между различными ударами головы и вероятностью травмы.
«Сотрясение – это тихая эпидемия, которая затрагивает миллионы людей», – сказал Мехмет Курт, бывший докторант лаборатории Camarillo. Курт и его коллега Каве Лаксари – ведущие авторы статьи. Природа сотрясения все еще остается загадкой для ученых. «Мы пытались проследить и проанализировать биомеханику мозга во время удара», – добавил он. Представление об этом поможет врачам лучше проводить диагностику, лечение и, возможно, даже предотвращать сотрясение мозга.
В предыдущих исследованиях лаборатория Camarillo снабдила 31 футболиста из колледжа специальными каппами, которые фиксировали движения головы игроков после удара, в том числе в случаях сотрясения.
Лаксари и Курт применили полученную информацию вместе с аналогичными данными игроков NFL в создании компьютерной модели мозга.
Исследователи обнаружили ключевое различие между воздействиями, которые привели к сотрясениям. Компьютерная модель предполагает, что после удара средней силы мозг довольно равномерно колеблется примерно 30 раз в секунду.
Как выяснили ученые, при сотрясении же мозг движется не в унисон: расположенная в глубине соединяющая левую и правую половинки мозга область, мозолистое тело, трясет быстрее, чем окружающие ее участки, что создает значительную нагрузку на ткани.
Моделирование сотрясений согласуется с эмпирическими наблюдениями – у пациентов с сотрясениями часто возникает повреждение мозолистого тела.
Курт считает, что если ученым удастся лучше понять, как движется мозг после удара и какое движение наносит наибольший вред, то инженеры смогут разрабатывать лучшие защитные шлемы и технологии диагностики состояния мозга «на месте».