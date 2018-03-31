Исследователи приблизились к раскрытию природы сотрясения мозга

Механическая сложность мозга навела экспертов на мысль, что нет прямой взаимосвязи между различными ударами головы и вероятностью травмы.«Сотрясение – это тихая эпидемия, которая затрагивает миллионы людей», – сказал Мехмет Курт, бывший докторант лаборатории Camarillo. Курт и его коллега Каве Лаксари – ведущие авторы статьи. Природа сотрясения все еще остается загадкой для ученых. «Мы пытались проследить и проанализировать биомеханику мозга во время удара», – добавил он. Представление об этом поможет врачам лучше проводить диагностику, лечение и, возможно, даже предотвращать сотрясение мозга.В предыдущих исследованиях лаборатория Camarillo снабдила 31 футболиста из колледжа специальными каппами, которые фиксировали движения головы игроков после удара, в том числе в случаях сотрясения.Лаксари и Курт применили полученную информацию вместе с аналогичными данными игроков NFL в создании компьютерной модели мозга.Исследователи обнаружили ключевое различие между воздействиями, которые привели к сотрясениям. Компьютерная модель предполагает, что после удара средней силы мозг довольно равномерно колеблется примерно 30 раз в секунду.Как выяснили ученые, при сотрясении же мозг движется не в унисон: расположенная в глубине соединяющая левую и правую половинки мозга область, мозолистое тело, трясет быстрее, чем окружающие ее участки, что создает значительную нагрузку на ткани.Моделирование сотрясений согласуется с эмпирическими наблюдениями – у пациентов с сотрясениями часто возникает повреждение мозолистого тела.Курт считает, что если ученым удастся лучше понять, как движется мозг после удара и какое движение наносит наибольший вред, то инженеры смогут разрабатывать лучшие защитные шлемы и технологии диагностики состояния мозга «на месте».