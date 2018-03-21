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В 2019-2020 годах Китай начнет поставлять возвращаемые спутники

Как сообщается в издании Reuters, к 2019-2020 году, Китай собирается наладить поставки своих возвращаемых спутников. Таким образом, в этот период первые заказчики уже смогут получить подобную технологию.

В 2019-2020 годах Китай начнет поставлять возвращаемые спутники


Стоит отметить, что с 1975 года и по сегодняшний день китайским специалистам удалось вернуть из космоса около 20 спутников. Вследствие этого в Китае считают, что их технология возвращения спутников является надежной и выгодной.

Чжан Хунтай, выступающий в роли главы Китайской академии космических технологий, утверждает, что в скором времени китайские инженеры займутся улучшением своей технологии возвращения космических аппаратов, чтобы она попадала под современные требования коммерческих заказов.

Известно, что спутники, которые должны были потом вернуть на Землю, доставляли в космос различные биологические компоненты, а также они выполняли роль фотоаппарата на орбите планеты. После проведения миссии, устройства успешно спускали на поверхность планеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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