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Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter

Сегодня стало известно, что немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен отозвать на территории России порядка 371 единицы модели Crafter. Причиной такому решению стали выявленные проблемы в работе топливной системы автомобиля.

Владельцы немецких фургонов смогут совершенно бесплатно осуществить сервисное обслуживание, исключив дальнейшие более серьезные проблемы со своим автомобилем. В частности, речь идет о модификации фургона Crafter, который был выпущен с период с 2017 по 2018 годы и имеют турбонагнетатель и дизельный силовой агрегат. В Росстандарте отметили, что излишняя пульсация в топливной системе может привести к постепенному появлению трещин на крышке фильтра, что является недопустимым при эксплуатации автомобиля.

Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter


Всего за вышеуказанный период на российском рынке удалось продать порядка 371 единицы немецкого фургона, тогда как всем покупателям будет предложено осуществить замену неисправного компонента у официальных сервисных центов. В свою очередь, столь низкое число автомобилей, попадающих по отзыв, никак не отразится на общей репутации известного бренда. Многие другие крупные компании неоднократно принимали подобные решения, связанные с не менее серьезными неполадками выпущенных автомобилей.
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Добавил: maxran Сегодня, 19:24
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