Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter

Владельцы немецких фургонов смогут совершенно бесплатно осуществить сервисное обслуживание, исключив дальнейшие более серьезные проблемы со своим автомобилем. В частности, речь идет о модификации фургона Crafter, который был выпущен с период с 2017 по 2018 годы и имеют турбонагнетатель и дизельный силовой агрегат. В Росстандарте отметили, что излишняя пульсация в топливной системе может привести к постепенному появлению трещин на крышке фильтра, что является недопустимым при эксплуатации автомобиля.Всего за вышеуказанный период на российском рынке удалось продать порядка 371 единицы немецкого фургона, тогда как всем покупателям будет предложено осуществить замену неисправного компонента у официальных сервисных центов. В свою очередь, столь низкое число автомобилей, попадающих по отзыв, никак не отразится на общей репутации известного бренда. Многие другие крупные компании неоднократно принимали подобные решения, связанные с не менее серьезными неполадками выпущенных автомобилей.