Супруга сына Трампа подала на развод
Невестка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ванесса Трамп расстается с этим довольно почетным статусом, поскольку подала на развод с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
Официальную бумагу на расторжение брака Верховный суд Манхэттена принял в четверг, 15 марта, оповестила газета The New York Post.
Ванесса Трамп и Дональд Трамп-младший обручились в 2005 году, за это время у них родилось пятеро детей.
Предполагается, что причиной подачи Ванессой Трамп на развод могли стать семейные проблемы, связанные с частыми поездками Трампа-младшего и его «нашумевшими твитами».
Официальную бумагу на расторжение брака Верховный суд Манхэттена принял в четверг, 15 марта, оповестила газета The New York Post.
Ванесса Трамп и Дональд Трамп-младший обручились в 2005 году, за это время у них родилось пятеро детей.
Предполагается, что причиной подачи Ванессой Трамп на развод могли стать семейные проблемы, связанные с частыми поездками Трампа-младшего и его «нашумевшими твитами».