Супруга сына Трампа подала на развод

Официальную бумагу на расторжение брака Верховный суд Манхэттена принял в четверг, 15 марта, оповестила газета The New York Post.Ванесса Трамп и Дональд Трамп-младший обручились в 2005 году, за это время у них родилось пятеро детей.Предполагается, что причиной подачи Ванессой Трамп на развод могли стать семейные проблемы, связанные с частыми поездками Трампа-младшего и его «нашумевшими твитами».