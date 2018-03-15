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Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь», связанную с болезнью Паркинсона

Исследователи Университета Джонса Хопкинса сообщили, что в процессе работы с лабораторными клетками мозга человека им удалось обнаружить связь между одной из наиболее распространенных генетических мутаций в болезни Паркинсона и образованием жирных бляшек в мозге, которые, как считается, способствуют разрушению моторных нейронов.
Ученые обнаружили клеточную мембранную «смесь», связанную с болезнью Паркинсона


Мутация происходит в гене, который содержит код для GBA1, фермента, который метаболизирует в клетке молекулы жира, которые стоят большинство мембран клеток мозга. Исследователи полагают, что изменения в смеси жирных молекул заставляют фрагменты белка «слипаться» в мозге, образуя «мертвые зоны», известные как тельца Леви, которые могут отрицательно влиять на движение, обучение и поведение.

Краткое изложение работы опубликовано 8 января в Трудах Национальной академии наук.

«Мы считаем, что данное исследование дает нам лучшее представление о влиянии мутации GBA1 и ее роли в развитии болезни Паркинсона», – говорит Хан Сок Ко, адъюнкт-профессор неврологии Университета Джона Хопкинса, Института медицины клеточной инженерии.

Согласно Ko, тельца Леви созданы из белков, известных как α-синуклеины. В здоровых клетках одиночные α-синуклеиновые белки объединяются еще с тремя в группы, называемые тетрамерами. При болезни Паркинсона одиночные α-синуклеины «слипаются» в клеточных мембранах, что предотвращает налаживание взаимосвязи нейронов.

Клеточная мембрана подобна мозаике, где жирные молекулы действуют как цемент, содержащий белки. В здоровых клетках GBA1 гарантирует «смешивание цемента» должным образом. Когда GBA1 мутирует, этот процесс идет вразрез, состав клеточной мембраны меняется, определяя местоположение тетрамеров α-синуклеина, как полагает команда ученых.

Эксперты изучили эффекты удаления GBA1 в лабораторных клетках нейронов человека с использованием CRISPR-Cas9, технологии редактирования генов, чтобы проверить данную теорию.

Исследователи обнаружили, что удаление GBA1 приводит к увеличению уровня молекул глюкозилцерамидомы. Когда уровень глюкозилцерамида повышается, количество стабильных тетрамеров α-синуклеина падает. Ученые считают, что повышение уровня глюкозилцерамида дестабилизируют клеточную мембранную смесь и провоцируют «выход» α-синуклеина из тетрацикла.

В будущем эксперты намерены дополнительно исследовать влияние белка GBA1 на образование α-синуклеиновых тетрамеров и общего состояния нейронов.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:39
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