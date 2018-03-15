Коллекция SEGA Genesis Classics выйдет на консоли PS4 и Xbox One
Коллекцию SEGA Genesis Classics выпустят на популярные игровые консоли PS4, а также Xbox One.
Популярная компания SEGA планирует выпустить на современных игровых консолях ретросборник типа SEGA Genesis Classics. Данный сборник в себя включает свыше полусотни игр самых различных жанров с разных консолей. Речь идёт о Phantasy Star 2, Shining Force, Golden Axe, Ecco the Dolphin, Sonic the Hedgehog, а также прочих. В свою очередь переиздания классических игрушек вышли уже на устройствах Xbox 360, а также PS3. Теперь поклонники их получат также на консоли Xbox One и PS4. Кроме улучшенной картинки, игры данной коллекции получат современные функции наподобие сохранений, статистики, достижений, перемотки времени, онлайнового мультиплеера. В свою очередь сборник SEGA Classics должен выйти 29 мая.
Раньше SEGA на мобильных платформах выпустила ряд классических игр. При этом качество порта подверглось довольно серьёзной критике.
Популярная компания SEGA планирует выпустить на современных игровых консолях ретросборник типа SEGA Genesis Classics. Данный сборник в себя включает свыше полусотни игр самых различных жанров с разных консолей. Речь идёт о Phantasy Star 2, Shining Force, Golden Axe, Ecco the Dolphin, Sonic the Hedgehog, а также прочих. В свою очередь переиздания классических игрушек вышли уже на устройствах Xbox 360, а также PS3. Теперь поклонники их получат также на консоли Xbox One и PS4. Кроме улучшенной картинки, игры данной коллекции получат современные функции наподобие сохранений, статистики, достижений, перемотки времени, онлайнового мультиплеера. В свою очередь сборник SEGA Classics должен выйти 29 мая.
Раньше SEGA на мобильных платформах выпустила ряд классических игр. При этом качество порта подверглось довольно серьёзной критике.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00