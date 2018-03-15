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Коллекция SEGA Genesis Classics выйдет на консоли PS4 и Xbox One

Коллекцию SEGA Genesis Classics выпустят на популярные игровые консоли PS4, а также Xbox One.

Коллекция SEGA Genesis Classics выйдет на консоли PS4 и Xbox One


Популярная компания SEGA планирует выпустить на современных игровых консолях ретросборник типа SEGA Genesis Classics. Данный сборник в себя включает свыше полусотни игр самых различных жанров с разных консолей. Речь идёт о Phantasy Star 2, Shining Force, Golden Axe, Ecco the Dolphin, Sonic the Hedgehog, а также прочих. В свою очередь переиздания классических игрушек вышли уже на устройствах Xbox 360, а также PS3. Теперь поклонники их получат также на консоли Xbox One и PS4. Кроме улучшенной картинки, игры данной коллекции получат современные функции наподобие сохранений, статистики, достижений, перемотки времени, онлайнового мультиплеера. В свою очередь сборник SEGA Classics должен выйти 29 мая.

Раньше SEGA на мобильных платформах выпустила ряд классических игр. При этом качество порта подверглось довольно серьёзной критике.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00
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