На Ангелу Меркель совершено нападение

Он поджидал главу правительства ФРГ возле здания немецкого парламента, где накануне депутаты Бундестага переизбрали Ангелу Меркель на посту премьер-министра Германии. Когда она выходила из здания, и направилась к своему служебному автомобилю, ей навстречу поспешил агрессивно настроенный незнакомый мужчина, что-то громко выкрикивая при этом не на немецком языке.В считанные секунды он был задержан телохранителями канцлера.