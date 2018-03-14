На Ангелу Меркель совершено нападение
В Берлине у здания Бундестага 14 марта на канцлера Германии Ангелу Меркель намеревался напасть мужчина.
Он поджидал главу правительства ФРГ возле здания немецкого парламента, где накануне депутаты Бундестага переизбрали Ангелу Меркель на посту премьер-министра Германии. Когда она выходила из здания, и направилась к своему служебному автомобилю, ей навстречу поспешил агрессивно настроенный незнакомый мужчина, что-то громко выкрикивая при этом не на немецком языке.
В считанные секунды он был задержан телохранителями канцлера.
Он поджидал главу правительства ФРГ возле здания немецкого парламента, где накануне депутаты Бундестага переизбрали Ангелу Меркель на посту премьер-министра Германии. Когда она выходила из здания, и направилась к своему служебному автомобилю, ей навстречу поспешил агрессивно настроенный незнакомый мужчина, что-то громко выкрикивая при этом не на немецком языке.
В считанные секунды он был задержан телохранителями канцлера.
В мире / Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 19:15