АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Lockheed Martin рассказали о проблемах производства F-35

В издании DefenseNews появилась информация от представителей компании Lockheed Martin, которые рассказали о проблемах при разработке летательных аппаратов F-35.

В Lockheed Martin рассказали о проблемах производства F-35


Так президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сказал, что при разработке F-35 специалисты столкнулись с резким увеличением темпов производства из-за увеличения спроса на продукцию, а также появились сложности при обеспечении самолета опцией незаметности. По словам Бабионе, нередко встречается брак, который может заключаться в повреждении наносимого покрытия или же в его переизбытке.

Вице-адмирал Мэт Уинтер до этого с критикой высказался в адрес Lockheed Martin за то, что специалисты компании очень долго проводят устранение недоработок в самолете после производства. Также претензии были и со стороны Дональда Трампа.

Известны случаи, когда из-за неисправности пилоты во время работы с истребителем недополучали кислород, а после обнаружения ржавчины на покрытии летательного аппарата, программу заморозили.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Черепаха в ЮАР чудом спаслась от стада слонов
Барак Обама хочет выпустить свое шоу на Netflix
Каждый четвертый российский школьник тратит свои
ПикапаHolden Colorado получил две новые спецверсии
В Сети появился видеоролик мучений Ольги Бузовой
В Китае заявили о намерении сделать юань мировой
Чанг Ченг: Lenovo S5 будет мощнее Xiaomi Redmi
Ученые выяснили, что "детский" голос привлекает
Любовь Толкалина подогревает интерес поклонников
Ксения Собчак опубликовала новую фотографию
Ученые обнаружили бактерии, которые питаются
Пользователи форума Reddit приняли питерский
Apple разработала водонепроницаемый кабель для
Вместо поздравлений с 8 марта Ксения Собчак
Стало известно о датах анонсов Vivo X21 и Vivo V9
Представлен телефон Energizer Power Max P20 с
Илья Яббаров задумался об уходе с проекта «Дом-2»
С активов Каддафи пропало 10 миллиардов евро
От Дейр-эз-Зора до Восточной Гуты: почему боевики
Японцы разрабатывают трехрядный кроссовер Honda
Ученые разработали новые технологии доставки
Дани Алвес отрицает вытирание соплей об Роналду
Генетические исследования помогли ученым впервые
Команда Ubisoft намерена серьезно заняться
В Америке заметили кризис мужского пола
Одежда будущего будет накапливать энергию из
В центре Киева состоялся митинг сторонников
Глава центра освобождения пленных был задержан
Росстат: Россияне стали лидерами по туризму в
Правительство Эстонии: Разрешено строительство
Просмотреть все новости