В Lockheed Martin рассказали о проблемах производства F-35

Так президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сказал, что при разработке F-35 специалисты столкнулись с резким увеличением темпов производства из-за увеличения спроса на продукцию, а также появились сложности при обеспечении самолета опцией незаметности. По словам Бабионе, нередко встречается брак, который может заключаться в повреждении наносимого покрытия или же в его переизбытке.Вице-адмирал Мэт Уинтер до этого с критикой высказался в адрес Lockheed Martin за то, что специалисты компании очень долго проводят устранение недоработок в самолете после производства. Также претензии были и со стороны Дональда Трампа.Известны случаи, когда из-за неисправности пилоты во время работы с истребителем недополучали кислород, а после обнаружения ржавчины на покрытии летательного аппарата, программу заморозили.