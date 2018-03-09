В Lockheed Martin рассказали о проблемах производства F-35
В издании DefenseNews появилась информация от представителей компании Lockheed Martin, которые рассказали о проблемах при разработке летательных аппаратов F-35.
Так президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сказал, что при разработке F-35 специалисты столкнулись с резким увеличением темпов производства из-за увеличения спроса на продукцию, а также появились сложности при обеспечении самолета опцией незаметности. По словам Бабионе, нередко встречается брак, который может заключаться в повреждении наносимого покрытия или же в его переизбытке.
Вице-адмирал Мэт Уинтер до этого с критикой высказался в адрес Lockheed Martin за то, что специалисты компании очень долго проводят устранение недоработок в самолете после производства. Также претензии были и со стороны Дональда Трампа.
Известны случаи, когда из-за неисправности пилоты во время работы с истребителем недополучали кислород, а после обнаружения ржавчины на покрытии летательного аппарата, программу заморозили.
Так президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сказал, что при разработке F-35 специалисты столкнулись с резким увеличением темпов производства из-за увеличения спроса на продукцию, а также появились сложности при обеспечении самолета опцией незаметности. По словам Бабионе, нередко встречается брак, который может заключаться в повреждении наносимого покрытия или же в его переизбытке.
Вице-адмирал Мэт Уинтер до этого с критикой высказался в адрес Lockheed Martin за то, что специалисты компании очень долго проводят устранение недоработок в самолете после производства. Также претензии были и со стороны Дональда Трампа.
Известны случаи, когда из-за неисправности пилоты во время работы с истребителем недополучали кислород, а после обнаружения ржавчины на покрытии летательного аппарата, программу заморозили.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40