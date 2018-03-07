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Учеными обнаружены межгалактические «радиовсплески» инопланетян

По мнению большинства учёных, инопланетяне всё же существуют. Вселенная является настолько обширной. При этом имеется довольно большой шанс, что человечество является не одиноким в ней.

Учеными обнаружены межгалактические «радиовсплески» инопланетян

Имеет место ряд гипотез, почему люди не вышли пока на контакт с представителями внеземных цивилизаций. Согласно мнению некоторых исследователей, мировое правительство скрывает уже состоявшийся контакт. Другие думают, что инопланетяне являются недостаточно развитыми либо находятся очень далеко от нас. Другие специалисты считают, что земляне просто им не интересны из-за своей примитивности. В ToDay News Ufa отмечают, что инопланетяне за нами наблюдают, и способны это делать непосредственно из своих галактик.

Им для этого нужны мощные инструменты, чью природу люди пока не могут понять, однако могут увидеть в действии. К примеру, быстрые радиовсплески (FRB). В свою очередь это сеть сигналов, окутывающая нашу галактику, а также все известные.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:25
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