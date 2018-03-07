Ученые расшифровали предсказания Нострадамуса о расколе Земли

Лазарев указывает, что планета расколется, а материки придут в движение, отодвинув Африку от Евразии. Другие континенты также начнут свой дрейф, спровоцировав невероятные изменения по всей планете. При этом перемены произойдут за короткий срок и чрезвычайно быстро. На роль своеобразного "ковчега" претендует Россия, подчеркивает ученый.Доктор вычислил точную дату столкновения Земли с космическим объектом, однако не стал раскрывать время апокалипсиса. Таким образом, 2018 год станет наихудшим в истории современного человечества, хотя положительные достижения в области медицины позволят людям доживать до 200 лет.