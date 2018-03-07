Ученые расшифровали предсказания Нострадамуса о расколе Земли
Российский доктор технических наук Александр Лазарев произвел новую расшифровку предсказаний знаменитого французского астрофизика Нострадамуса, который описал раскол Земли и массовые природные катаклизмы. Видео представлено на хостинге YouТube.
Лазарев указывает, что планета расколется, а материки придут в движение, отодвинув Африку от Евразии. Другие континенты также начнут свой дрейф, спровоцировав невероятные изменения по всей планете. При этом перемены произойдут за короткий срок и чрезвычайно быстро. На роль своеобразного "ковчега" претендует Россия, подчеркивает ученый.
Доктор вычислил точную дату столкновения Земли с космическим объектом, однако не стал раскрывать время апокалипсиса. Таким образом, 2018 год станет наихудшим в истории современного человечества, хотя положительные достижения в области медицины позволят людям доживать до 200 лет.
Лазарев указывает, что планета расколется, а материки придут в движение, отодвинув Африку от Евразии. Другие континенты также начнут свой дрейф, спровоцировав невероятные изменения по всей планете. При этом перемены произойдут за короткий срок и чрезвычайно быстро. На роль своеобразного "ковчега" претендует Россия, подчеркивает ученый.
Доктор вычислил точную дату столкновения Земли с космическим объектом, однако не стал раскрывать время апокалипсиса. Таким образом, 2018 год станет наихудшим в истории современного человечества, хотя положительные достижения в области медицины позволят людям доживать до 200 лет.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:12